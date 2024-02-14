Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, ortaklık kültürünü geliştirmeye çağırıda bulundu

Ekonomi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'ta ortaklık kültürünü geliştirmeye ve desteklemeye kararlı olduklarını belirterek çağrıda bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Büyümenin ve rekabetin artık iş birliği yapmaktan geçtiğini bu yüzden işletmelerin ortaklıklar kurmalarını, sektörel kümeler oluşturmalarını ve birlikte hareket etmelerini son derece önemsediklerini bu amaçla çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Mevcut STSO yönetiminin kaynak bulma konusunda deneyimine ve başarısına vurgu yapan Özdemir, doğru projeler ürettiğinizde kaynaklara ulaşmanın daha kolay olduğunu ve başarılı sonuçlar ortaya çıktığını belirtti. Özdemir firmaların büyüme yolunda daha hızlı adımlar atabilmesi için ortaklıklar kurulması gerektiğini kaydetti.

"2 adet proje Ticaret Bakanlığı tarafından destek çerçevesine alındı"

Sivas'ta firmaların ortaklık kurmadan büyümenin olmayacağını belirten Başkan Özdemi, "Savunma Sanayi ve Doğal Taş sektöründeki üyelerimizin birlikte hareket etmesi, kurumsal yapılarının güçlendirilmesi ve ihracatlarının artırılması amacıyla Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi desteği çerçevesinde STSO'nun hazırladığı 2 adet proje Ticaret Bakanlığı tarafından destek çerçevesine alındı. Bu projeleri firmaların gelişmesi için kullanacağız. Sivas'ın ortaklık konusundaki eksikliklerini biliyoruz ve bu konudaki zorlukları aşmak ve başarılı örnekler ortaya çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. Sivas'ta ortak yatırımların yapılması ve sektörel kümelenmelerin hayata geçirilmesi için Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak teknik, metodolojik ve şeffaf bir yaklaşımla tüm kaynaklarımızı kullanacağız. İçinde olalım olmayalım başarılı olabilecek her türlü girişimi destekleyeceğiz. Bu konuda yakın zamanda önerilerimiz olacak. Ben tüm üyelerimizden bu yaklaşıma kayıtsız kalmamalarını bekliyorum. Birlikte, olmaz denilenleri başaracağımıza inanıyorum." dedi. - SİVAS