Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ: Yulaf ve patateste Türkiye birincisiyiz

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirterek, birçok tarım ürününün üretiminde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas'taki tarımsal faaliyetleri değerlendirdi. Sivas'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirten Çetindağ, "Çünkü baktığımız zaman hem coğrafi bakımından hem de toprak alanı bakımından Türkiye'nin en önde gelen illerinden bir tanesi. Yulafta ve tiritikalede Türkiye birincisiyiz. Korungada Türkiye dördüncüsüyüz. Mesela kimyon da Divriği bölgemizde ekiliyor, Türkiye dördüncüsü, ayçiçekte Türkiye beşincisiyiz. Cumhurbaşkanımızın çağrısından dolayı ayçiçekte kısıtlama olmasından dolayı bizim Sivas çiftçimiz ekime başlayınca şu anda hem yağlıkta hem çerezlikte de Türkiye beşincisi olduk. Patateste Türkiye birincisiyiz. Hem tohumlukta hem sofralıkta şu anda eylül ayı olmasına rağmen daha patateslerimiz sökülmedi. Şeker pancarı Türkiye altıncısıyız. 1 milyon tonun üzerinde şeker pancarı üretiyoruz, ki yaklaşık 4 tane fabrikaya da şu anda ham maddesini biz veriyoruz. Buğdayda Türkiye sekizincisiyiz. Yaklaşık 600 bin ton civarında üretim var. Aspirde Türkiye dokuzuncuyuz. Kayısı üretiminde Türkiye 10'uncusuyuz. 81 vilayete battığımız zaman Sivas üreten büyük bir şehir. Bunun yanına hayvancılığı da koyduğumuz zaman Sivas çiftçisi gerçekten ülke ekonomisine büyük katkı sağlamış oluyor" dedi.

Pamukpınar Köy Enstitüsü tarımsal araştırma ve geliştirme istasyonuna dönüşecek

Çetindağ, günümüzde atıl durumda olan Pamukpınar Köy Enstitüsü ve arazisinin tarımsal araştırma ve geliştirme istasyonuna dönüştürüleceğini açıklayarak, "Yıldızeli'ndeki öğretmen okulunun 450 dönümlük arazisi şu anda atıl vaziyette. Biz bu durumu Tarım İl Müdürlüğümüz ile beraber yaptığımız bir projeyi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkana söyleyince, o bölgeye tarımsal araştırma ve geliştirme istasyonu kurulmasına karar verildi. Şu an biz Tokat vilayetine bağlıyız. Tokat'ta bulunan yer meyve ve sebze üzerine olduğu için bize pek faydası olmadı. Bizim daha çok arpa, buğday, nohut gibi ürünlerin bilgilerine ihtiyacımız var. Biz hem bu şekilde değerlendirelim hem de Pamukpınar'ın 450 dönümü üzerine araştırma merkezi kuralım. Birkaç gün önce milletvekillerimizle beraber oraya gittik. Dün de Ankara'dan yine daire başkanları geldi, ekipler geldi, bölge araştırıldı. 450 dönümlük arazi üzerinde duran Pamukpınar gerçekten canlanacak. Tarımsal araştırma geliştirme merkezi olacak ama Ankara'ya bağlı olacak. Şimdi buradaki amaç büyük bir istasyon kurularak, yapılan araştırmalarla da Sivas'a gerçekten bir yön çizecek bir proje" şeklinde konuştu.