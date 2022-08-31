Ay çiçeği üretimi yüzde 400 arttı - Son Dakika
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Ay çiçeği üretimi yüzde 400 arttı

31.08.2022 11:02
Ay çiçeği üretimi yüzde 400 arttı

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas'ta ayçiçeği ekiminde geçmiş yıllara göre yüzde 400 artışın olduğunu söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas'ta ayçiçeği ekiminde geçmiş yıllara göre yüzde 400 artışın olduğunu söyledi.

Sivas'ta geçmiş yıllarda yaklaşık 20 bin dönüm alana ekilen ayçiçeği 2022 yılında kapasitesini artırarak 134 bin 500 dönüm alana ekildi. Çiftçilerin yağlık ve çerezlik ayçiçeğine yönelmesiyle 134 bin 500 dönüm alanda ekili olan ayçiçeğinden 45 bin ton ve üzeri rekolte bekleniyor. Başkan Çetindağ, devlet tarafından desteklerin ve fiyatların yüksek tutulması halinde gelecek yıllarda üreticilerin kapasitelerini daha da arttıracağını söyledi. Öte yandan Çetindağ, rekolte artışının markette ki yağ fiyatlarının da düşmesini sağlayacağını ifade etti.

"Yağ fiyatlarının düşmesi için çiftçi devreye girdi"

Başkan Çetindağ, artan yağ fiyatlarının ardından çitçilerin elini taşın altına koyduğunu ifade ederek, "Pandemiden sonra ayçiçeği yağı ve diğer yağlarda olan fiyat artışından sonra Türkiye'mizde yağ fiyatları yüksek oranlara ulaştı. Devletimiz bunun önüne geçmek için 'ayçiçeği ekimine havza bazında müsaade ediyoruz' dedi. Sivas'ta ise Hafik ilçesi havza bazında müsaade edilmeye başlandı. Bizim Sivas'ta olan çiftçilerimiz de ayçiçeğini hemen gündeme alarak geçen yıllarda 10-20 bin dönüm ekerken bu yıl 134 bin 500 hektar üzerinde ekti. Bunun yaklaşık 25-30 bin civarı çerezlik geriye kalan 90-95 bin tonu da yağlık ayçiçeği olarak ekildi. Ayçiçek yağı fiyatlarının düşürülmesi için bizim çiftçimiz hemen devreye girdi. Şuanda mükemmel bir hasat yaklaştı. Bizim gezilerimizde aldığımız bilgilerde rekoltenin yaklaşık 45 bin ton civarında olacağı söyleniyor. Bu sayının altında değil üstüne olabilir. Ayçiçek yağına devletimiz de iyi fiyat verirse, biz bunu 2022 ekilen 134 bin 500 hektardan gelecek yıl 250-300 bin hektarlara çıkarmayı düşünüyoruz. Biz burada çiftçimizin yanındayız, çünkü bu ayçiçeği yağının Türkiye'nin gündeminden düşürmek istiyoruz. Devletimiz desteklerini verirse, çiftçimizde memnun olursa önümüzdeki yıllarda katlanarak gidecek. Sivas'ımızda ayçiçeği hiç ekilmeyen bir bitkiydi ama bizim çiftçimizin duyarlı ve vatanını milletini sevmesinden dolayı da hemen ayçiçeği ekimine başladı ve çokta başarılı oldu. Burada devletimize de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Rekolte artışı market fiyatlarında da düşüş sağlayacaktır"

Başkan Çetindağ, üreticiye verilen desteğin tüketiciye yansıyacağını belirterek, "Sulama ile ilgili Sivas'a çok büyük yatırımlar yapıldı. 2022 yılında güzel bir rekoltemiz olacak. Önümüzde ki yıllarda çiftçimizin gerçekten para kazandığı zaman dekarını yükselterek ülke ekonomisine daha çok katkıda bulunacak. Bu yıl 45 bin ton ayçiçeği yağının da ülke ekonomisine büyük katkısı olacağına inanıyorum. Biz üretmeye devam edeceğiz yeter ki devletimiz çiftçimizin girdilerini düşürsün. Eğer üreticiye destek verirse bu durum tüketiciye de yansır. Tüketicinin daha rahat yemesi için üreticiyi destekleyeceksin. Geçen yıllara oranla bu yıl yüzde 300-400 artış var. Bu yıl ilk olan ekimde çiftçimiz kazanırsa gelecek yıl 250 bin veya 300 bin hektar ekim olabilir. Bu yıl denemeydi ilk defa ekiyor çiftçimiz, bunun meyveleri 2023 yılında daha iyi görülmüş olacak. Devletimiz ve birlikler iyi fiyat verirse girdilerin yükü de hafiflerse biz her şeye hazırız. Rekolte artışı market fiyatlarında da düşüş sağlayacaktır, tüketicinin sofrasına kadar indirim sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Türkiye, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ay çiçeği üretimi yüzde 400 arttı - Son Dakika

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