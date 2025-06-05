Sivaslı Çiftçilere Hububat Fiyatında Müjdeli Artış

Tarım ve Orman Bakanlığı hububat alım fiyatlarını açıkladı. Açıklanan rakamlar Sivaslı üreticinin yüzünü güldürdü.

Makarnalık buğday ve ekmeklik buğday alım fiyatı ton başına 13 bin 500 lira olarak belirlenirken, arpada 11 bin lira olarak açıklandı. Belirlenen alım fiyatlarına ek olarak tohum desteği olarak da ton başına 2 bin 520 TL ödenecek. Geçtiğimiz yıl ekmek ve makarnalık buğdayda fiyat ton başına 9 bin 250 olarak belirlenmişti. Açıklanan fiyatlar Sivaslı çiftçileri memnun etti. Önceki yıllarda verim ve kalite kaybı yaşayan çiftçiler, bu yıl açıklanan fiyatların beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.

"Çiftçilerin beklediği fiyatın üzerinde bir rakam açıklandı"

Alım fiyatlarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı hububat alım fiyatlarını açıkladı. Yaptığı açıklamalara baktığımız zaman biz Sivas çiftçilerinin beklediği fiyatın üzerinde bir rakam açıklandı. Bundan dolayı Tarım ve Orman Bakanımıza ve ilgili kurumlara teşekkür ederim. İç Anadolu'da bu yıl kuraklıkla ilgili bir sıkıntı yaşanmadı. Şu anda buğdaylarımız da gayet güzel. Kaliteyi de yüksek tutabilirsek bizler bu fiyatlardan memnunuz. Elbette memnunuz ama girdi fiyatları da alım fiyatlarına göre kalırsa biz bu sene memnun kalacağız. Bizim hasat zamanımıza daha çok var. Haziran ayı itibarıyla verim çok güzel. Çiftçilerimiz hastalıkları bitirdi, yağışlar yeteri kadar yağdı. İnşallah bu sene ülke ekonomisine büyük bir katkı sunulacak. Biz şu anda Sivas çiftçileri olarak gayet memnunuz" dedi. - SİVAS