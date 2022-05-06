Sivaslı iş insanları ihracat artışından memnun - Son Dakika
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Sivaslı iş insanları ihracat artışından memnun

06.05.2022 12:33
Sivaslı iş insanları ihracat artışından memnun

Sivas'ta iş insanları, nisan ayında yapılan ihracatın yüzde 42,2 artışla yaklaşık 9 milyon dolara ulaşmasının mutluluğunu yaşıyor.

Sivas'ta iş insanları, nisan ayında yapılan ihracatın yüzde 42,2 artışla yaklaşık 9 milyon dolara ulaşmasının mutluluğunu yaşıyor.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, yazılı açıklamasında, 2022 yılı nisan ayında gerçekleştirilen ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye genelinde ihracatta yaşanan artışın sevindirici olduğunu belirten Eken, "Sivas'ta da ihracatımız artmaya devam ediyor. Nisan ayında yüzde 42,2'lik artışla 8 milyon 926 bin dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

2021 yılının ilk 4 ayında 26 milyon 812 bin dolar olan ihracatın, bu yılın aynı döneminde 32 milyon dolara ulaştığını aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl nisanda 6 milyon dolar olan ihracatımız bu yıl 8 milyon 926 bin dolara ulaştı. Sivas'ta üretim artıyor, bu durum, ihracatımıza olumlu yansımaya başladı. 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yerimiz kalmadı. Demirağ OSB'nin de üretime geçmesiyle Sivas'ın ihracatını 1 milyar dolar seviyelerine çıkaracağız. Birlik ve beraberliği şehrimizde sağladık. Buradan aldığımız güçle de hayal denilen şeyleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. İhracat yaparak ülkemize ve ilimize ciddi katkı sağlayan tüm ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum."

İhracat yapılan ülkeler arasında 1 milyon 727 bin dolar ile ABD'nin birinci sırada yer aldığını belirten Eken, "İkinci sırada 1 milyon 213 bin dolar ile Kuveyt, üçüncü sırada 601 bin dolarla Almanya yer alıyor." açıklamasında bulundu.

Sivas'tan geçen yıl ihracat yapılmayan Somali'ye 474 bin dolarlık ürün satıldığına, Demirağ OSB'nin teşvik kapsamına alınmasının şehrin büyümesi ve gelişmesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Eken, "1. OSB'nin de cazibe merkezine alınması için mücadelemizi ve taleplerimizi sürdürüyoruz. Demirağ OSB'nin teşvik kapsamına alınmasıyla arsa tahsislerimiz de başladı. Mayıs ayında bazı fabrikalarımızın temelleri atılacak ve bacalarının tütmesiyle şehrimizdeki işsizlik bitecek, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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İhracat, dolar, Nisan, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sivaslı iş insanları ihracat artışından memnun - Son Dakika


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