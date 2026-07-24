Siverek\'te 18 Milyon Lira Sosyal Yardım Kararı

Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti, Kaymakam Salih Sak başkanlığında toplandı. Toplantıda, ilçede yaşayan 3 bin 150 ihtiyaç sahibine toplam 18 milyon lira tutarında sosyal yardım yapılması kararlaştırıldı.

Siverek Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Salih Sak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal yardım çalışmaları değerlendirildi. Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cengiz Baydilli'nin de katıldığı toplantıda, sosyal destek programları kapsamında yapılacak yardımlar görüşüldü. Toplantı sonunda, ilçede yaşayan 3 bin 150 ihtiyaç sahibi vatandaşa toplam 18 milyon lira tutarında sosyal yardım yapılması yönünde karar alındı.

Yetkililer, alınan karar doğrultusunda sosyal yardımların ilgili mevzuat çerçevesinde hak sahiplerine ulaştırılacağını belirtirken, desteklerin ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.