Sivrihisar Belediyesi İşçilerine 29 Bin 600 Lira Promosyon Müjdesi

Ekonomi

Sivrihisar Belediyesi Danışmanlık Enerji Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi işçileri için yapılan banka promosyon görüşmeleri tamamlandı. Yapılan promosyon ihalesinin ardından Belediye personeline 29 bin 600 lira promosyon müjdesi verildi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci "Belediyemiz şirketi olan Sivrihisar Belediyesi Danışmanlık Enerji Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketimizin promosyon ihalesi sonuçlandı. Sivrihisar Belediyesi olarak personelimizin refahını ve memnuniyetini ön olanda tutmaya devam ediyoruz. Yaptığımız promosyon ihalesinin ardından tüm personelimize 29 bin 600 lira promosyon anlaşması sağladık. Yapılan anlaşmanın çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreç içerisinde emeği geçen mesai arkadaşlarımıza ve herkese teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR