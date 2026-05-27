SK Hynix'in Piyasa Değeri 1 Trilyon Doları Geçti
SK Hynix'in Piyasa Değeri 1 Trilyon Doları Geçti

27.05.2026 11:25
Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'in hisse değeri %9,3 artarak piyasa değerini 1,06 trilyon dolara çıkardı.

Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'in piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören SK Hynix'in hisse fiyatı, bugün yüzde 9,3 değer kazanarak 2 milyon 243 bin Güney Kore wonuna (1494 dolar) ulaştı. Hisselerindeki bu yükselişle SK Hynix'in piyasa değeri 1,06 trilyon dolara çıktı.

Böylece SK Hynix, dünyanın en değerli şirketleri arasında 12'nci sıraya yükselirken, Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un hemen arkasında yer aldı.

Güney Koreli şirketin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 245 yükseldi. Hisselerdeki yükselişte, yapay zeka odaklı yarı iletken ve bellek çiplerine yönelik küresel talep etkili oldu.

Kaynak: AA

