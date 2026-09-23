Skeyes kontrolörlerinin Charleroi'daki grevi, prim müzakereleri için askıya alındı

Belçika'daki Charleroi Havalimanı'nda hava trafik kontrolörlerinin 1 haftadır gece saatlerinde yaptığı grev, arabulucu eşliğinde görüşmeler yapılması için askıya alındı.

Belga ajansının haberine göre, hava trafik kontrol kuruluşu Skeyes yönetimi ile sendika temsilcileri arasında Charleroi'daki kontrolörlerin gece çalışma primine ilişkin müzakerelere başlanacak.

Sendika temsilcileri, görüşmelerin sakin bir ortamda arabulucu eşliğinde yürütülebilmesi için bir haftadır devam eden grevi askıya aldı.

Ülkenin hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcısı Skeyes bünyesindeki hava trafik kontrolörleri, gece çalışma primlerine ilişkin yönetimle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 16 Eylül Çarşamba günü yerel saatle 22.00'de greve başlamıştı.

Kontrolörler, 10 Ekim'e kadar her gün 22.00-08.00 saatlerinde iş bırakacaklarını açıklamıştı. Grev nedeniyle havalimanına iniş ve kalkış yapacak çok sayıda uçuş her gün iptal ediliyordu.

Kontrolörler, gece çalışma primlerinin artırılmasını talep ediyor.