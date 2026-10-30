Skoda 9 ayda dünyada 812 bin 400 araç teslim ederek teslimatlarını yüzde 6,1 artırdı - Son Dakika
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Skoda 9 ayda dünyada 812 bin 400 araç teslim ederek teslimatlarını yüzde 6,1 artırdı

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Skoda 2026'nın 9 ayında dünyada 812 bin 400 araç teslim etti, teslimatlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 arttı. 9 ayda elektrikli ve şarj edilebilir hibrit satışları 203 bin 100 adede ulaşan şirketin Türkiye pazar payı yaklaşık 1 puan artışla yüzde 4,7 oldu.

Skoda, 2026'nın 9 ayında dünya genelinde 812 bin 400 aracı müşterileriyle buluşturarak, teslimatlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Skoda, 2026 yılının 9 ayına ilişkin satış ve finansal performansını paylaştı.

Bu dönemde Avrupa'da 666 bin 798 adet satışa ulaşan markanın satış gelirleri yüzde 3,5, faaliyet karı yüzde 7,4 yükseldi.

Skoda'nın satış performansı, finansal sonuçlarına da yansıdı. Dünya genelinde 812 bin 400 aracı müşterileriyle buluşturan marka, teslimatlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artırdı.

Markanın elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerine talep, büyümeye devam etti. Şirket, 9 ayda dünya genelinde 203 bin 100 adet tamamen elektrikli ve "plug-in" hibrit araç satışı gerçekleştirerek, bu alandaki satışlarını yüzde 34,7 artırdı. Avrupa'da ise tamamen elektrikli modellerin satışları yüzde 41,3 artışla 167 bin 400 adede ulaştı.

Dünya genelinde markanın tamamen elektrikli modellerinden Elroq 92 bin 200, Enyaq ise 72 bin 700 adetlik satış rakamlarına ulaştı. Bu yıl ürün gamına kattığı Epiq ve Peaq modelleriyle tamamen elektrikli ürün ailesini iki katına çıkaran markanın, söz konusu iki modeli için ekim ayı ortasına kadar toplam 82 binin üzerinde sipariş alınırken, firmanın küresel ürün gamı 14'e ulaştı.

Yılın ilk 9 ayında 138 bin adetle Octavia, markanın dünya genelinde en çok tercih edilen otomobili olurken, bu modeli 107 bin 800 adetle Kodiaq, 92 bin 200 adetle Kamiq ve Elroq takip etti. Fabia'nın satışları 88 bin 100, Karoq'un ise 75 bin adet olarak gerçekleşti.

Türkiye pazarında pazar payını artırdı

Şirket, ana pazarı Avrupa'nın yanı sıra farklı bölgelerdeki büyümesini sürdürdü. Markanın en büyük pazarı Almanya'da teslimatlar yüzde 15,9 artışla 178 bin 300 adede ulaşırken, Birleşik Krallık, Polonya, Fransa ve Çekya gibi Avrupa pazarlarında da büyüme kaydedildi.

Türkiye'de ise 29 bin 494 adet satış gerçekleştiren marka, geçen yılın aynı dönemine göre pazar payını yaklaşık 1 puan artırarak yüzde 4,7 seviyesine yükseltti.

Bu dönemde Skoda'nın Türkiye'de en çok tercih edilen modeli 7 bin 713 adetlik satışla Kamiq olurken, onu 6 bin 750 adetle Octavia ve 6 bin 626 adetle Superb takip etti. İlk 9 ayda Kodiaq 2 bin 156, Scala 1777, Karoq 1729, Elroq ile Enyaq 1851 ve Fabia 856 adet satıldı.

Hindistan ise 53 bin 200 adetlik satış ve yüzde 7,8 büyümeyle markanın önemli pazarlarından biri olmaya devam etti.

Kaynak: AA
OtomobilEkonomiTürkiyeSkodaSon Dakika

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