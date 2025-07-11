Skoda'nın 2025 İlk Yarısında Büyümesi - Son Dakika
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Ekonomi

Skoda'nın 2025 İlk Yarısında Büyümesi

11.07.2025 13:47
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Skoda, 2025'in ilk 6 ayında 509 bin 400 araç satarak %13,6 büyüme kaydetti. Türkiye'de 9. sırada.

Skoda Auto, 2025'in ilk 6 ayında dünya genelinde 509 bin 400 araç teslimatı gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 büyüme kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rekorlarla geçen 2024'ün ardından Skoda, bu yıla da üstün bir performansla başlayarak uluslararası pazarlarda sektör ortalamasının üzerinde büyüdü.

Yılın ilk yarısında küreselde 509 bin 400 araç satan Skoda, 2024'ün ilk yarısına oranla satışlarda yüzde 13,6 artış gerçekleştirdi. Şirket, bu dönemde yüksek verimliliğe sahip içten yanmalı motorları, hafif ile plug-in hibrit seçenekleri ve tam elektrikli modellerden oluşan geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine seçenekler sundu.

Satışına başlanan ve yoğun ilgi gören yüzde 100 elektrikli Skoda Elroq, Avrupa pazarında yoluna devam eden Enyaq SUV ve Enyaq Coupe modellerinin yardımları sayesinde tam elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 148 artış gösterdi.

Plug-in hibrit seçenekleriyle tüm elektrikli modelleri, Skoda'nın Avrupa'daki toplam araç teslimatlarının yüzde 23'ünü oluşturarak şirket rekoru kırdı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran, yaklaşık yüzde 9 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye pazarında 9. sıraya yerleşti

Türkiye otomotiv pazarında ise Skoda, tarihinin en geniş ürün gamıyla başarılı bir 6 ayı geride bıraktı. Skoda Türkiye Distribütörü Yüce Auto-Skoda, yılın ilk yarısında toplam 20 bin 181 adet satış performansına imza atarak, Türkiye otomobil pazarında yüzde 4'ün üzerinde pay elde etti ve 9. sırada yer aldı.

Türkiye pazarında ilk 6 ayda en çok tercih edilen model, 4 bin 635 adetle Octavia oldu. Bu modeli, 4 bin 625 adetle Superb, 4 bin 369 adetle Kamiq takip etti. Yaklaşık 2 ay önce satışına başlanan tam elektrikli modellerinden Elroq 648; Enyaq Coupe 55; Enyaq ise 46 adetlik satış rakamına ulaştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Finans, Çevre, Dünya, Skoda, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Skoda'nın 2025 İlk Yarısında Büyümesi - Son Dakika

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