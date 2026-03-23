Slovenya\'da Akaryakıt Kısıtlaması

SLOVENYA hükümeti, akaryakıt satışlarına kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Slovenya hükümeti, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve dağıtım zincirinde yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle akaryakıt arzına doğrudan müdahale edilmesinin zorunlu hale geldiğini bildirdi. Açıklamada, küresel piyasaların yakından izlendiği vurgulanarak, dağıtım altyapısındaki aksaklıklar üzerine hazırlanan acil eylem planının yürürlüğe girdiği belirtildi.

Ülke genelinde yarından itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, bireysel tüketicilerin günde en fazla 50 litre, ticari faaliyet yürüten tüzel kişiler ve çiftçilerin ise en fazla 200 litre akaryakıt alabileceği kaydedildi. Kısıtlamaların, ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi.