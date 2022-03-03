SOCAR MARINE, yurt içi deniz yakıtı pazarında satışlara başladı - Son Dakika
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SOCAR MARINE, yurt içi deniz yakıtı pazarında satışlara başladı

03.03.2022 11:53
SOCAR MARINE, yurt içi deniz yakıtı pazarında satışlara başladı

Yıllık 700 bin tona ulaşan satış hacmiyle uluslararası denizcilik yakıtı alanında büyümeye devam eden SOCAR MARINE, yurt içi deniz yakıtı pazarında satışlara başladığını açıkladı.

Yıllık 700 bin tona ulaşan satış hacmiyle uluslararası denizcilik yakıtı alanında büyümeye devam eden SOCAR MARINE, yurt içi deniz yakıtı pazarında satışlara başladığını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcılarından biri olan SOCAR Türkiye'nin iştiraklerinden SOCAR MARINE, faaliyet alanına yurt içi denizcilik yakıtı pazarını da kattı ve bu kapsamda Marmara, Ege ve Akdeniz'de satışlara başladı. 2013 yılından bu yana faaliyetlerine hız kesmeden devam eden ve yıllık 700 bin tona ulaşan şirket, yurt içinde yolcu ve yük taşıyan gemilerden turizm teknelerine, balıkçılardan kamu kurumlarına kadar geniş bir yelpazede müşterilerin ihtiyaçlarına hızla cevap verecek.

SOCAR Türkiye Petrokimya ve Rafineri İş birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, "Şirketimiz, uluslararası denizcilik yakıtları pazarında Türkiye limanları fiziksel ikmallerin yanı sıra, Cebelitarık'tan Singapur'a, Rotterdam'dan Güney Afrika'ya kadar tüm uluslararası limanlarda yakaladığı üstün hizmet anlayışını yurt içi pazarda da Hopa'dan İskenderun'a kadar bütün limanlarda yaymayı amaçlıyor. Şirke, 2021 itibarıyla bu kapsamda yatırımlar yaparak yurt içi pazarda önce Marmara ve Ege'de, sonra Akdeniz'de deniz yakıtı satışına başladı. Ocak ayı itibarıyla da Trakya ve Batı Karadeniz'de ikmallere başlayan SOCAR MARINE, kara ve deniz yoluyla müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda eksiksiz hizmet vermeyi ve iç piyasada rekabetçi yaklaşımıyla fark oluşturmayı hedefliyor" dedi.

Verilen bilgiye göre, yıllık yaklaşık 450 bin tona yaklaşan yurt içi pazarında hem deniz hem de kara tankerleriyle, küçük balıkçı teknelerinden petrol tankerlerine kadar geniş bir müşteri portföyüne ikmal yapan şirket, faaliyet alanını genişleterek kamu kurumlarına da deniz yakıt ikmaline başladı. 2022 Ocak itibarıyla iki önemli kamu kuruluşunun yakıt ikmalleri SOCAR MARINE tarafından tedarik ediliyor. Şirket, 2022 yılında alt yapı ve insan kaynağı yatırımlarını artırarak uluslararası deniz yakıtı pazarında yakaladığı güçlü ve başarılı konumu yurt içi pazarda da kısa sürede yakalama hedefiyle ve müşterilerine bu pazarda da fark oluşturan, sektörün ihtiyacı olan servisi, ticari koşulları ve kaliteyi de kesintisiz sunmaya devam ediyor. - İSTANBUL

SOCAR MARINE, yurt içi deniz yakıtı pazarında satışlara başladı

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Denizcilik, Marmara, Türkiye, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SOCAR MARINE, yurt içi deniz yakıtı pazarında satışlara başladı - Son Dakika


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