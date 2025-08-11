SOCAR Türkiye'den İHA İnovasyonu

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi, yüksek risk barındıran rafineri ve petrokimya faaliyetlerinde iş sağlığı, güvenliği ve çevre (İSG-Ç) standartlarını daha da ileri taşımak amacıyla insansız hava aracı (İHA) kullanımına başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye rafineri sektöründe söz konusu uygulamayı hayata geçiren ilk şirket SOCAR Türkiye, endüstriyel drone teknolojileriyle denetim süreçlerinde öncü bir adım attı.

Geliştirilen bu yenilikçi uygulama, aynı zamanda operasyonel verimliliğin artırılmasında önemli rol oynuyor.

İHA'lar sayesinde erişilmesi zor ve riskli bölgelerde yapılan baca, tank ve havuz denetimleri, gaz kaçağı tespitleri ve hava kalitesi ölçümleri artık insan müdahalesi olmadan, güvenli ve hızlı biçimde gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede sahadaki iş güvenliği artırılıyor ve operasyonlar kesintiye uğramadan sürdürülebiliyor.

SOCAR Türkiye, bu kapsamda farklı amaçlara yönelik faydalı yüklerle donatılmış beş farklı İHA'dan oluşan güçlü bir portföy oluşturdu. Sistem, yüksek çözünürlüklü görüntüleme, termal tarama, kalınlık ölçümü, hava kalitesi ölçümü ve haritalandırması ve gaz kaçağı tespiti gibi birçok görev için kullanılabiliyor.

2022'de Berlin Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve DAI-Labor (Distributed Artificial Intelligence Laboratory) kurucusu Prof. Dr. Şahin Albayrak ile başlatılan AR-GE projesi, bu gelişmiş sistemin temelini oluşturuyor.

Şirket, mevcut İHA portföyünü genişleterek farklı departmanlardan gelen ihtiyaçlara yönelik yeni çözümler geliştirmeyi ve operasyonel süreçlerde robotik sistem kullanımını yaygınlaştırmayı planlıyor.