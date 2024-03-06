SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi, Bursa ve Kayseri'de Şebeke Uzunluğunu Artıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi, Bursa ve Kayseri'de Şebeke Uzunluğunu Artıracak

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi, Bursa ve Kayseri\'de Şebeke Uzunluğunu Artıracak

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov, Bursa ve Kayseri'de ek bölgesel doğal gaz yatırımlarıyla şebeke uzunluğunun yıl sonu itibarıyla 14 bin 770 kilometreye ulaşacağını bildirdi. İbrahimov, Bursagaz ve Kayserigaz ile yaklaşık 1,9 milyon aboneye hizmet verdiklerini ve abone sayılarını her geçen gün artırdıklarını belirtti.

06.03.2024 14:59  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov, Bursa ve Kayseri'de ek bölgesel doğal gaz yatırımlarıyla şebeke uzunluğunun yıl sonu itibarıyla 14 bin 770 kilometreye ulaşacağının öngörüldüğünü bildirdi.

İbrahimov, yazılı açıklamasında, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi'nin 2019'da faaliyete başladığını, SOCAR Enerji Ticaret, Bursagaz ve Kayserigaz şirketleriyle doğal gazın dağıtımı, toptan satışı ve ticaretini yaptıklarını belirtti.

Bursagaz ve Kayserigaz ile yaklaşık 1,9 milyon aboneye hizmet verdiklerini kaydeden İbrahimov, "Yaklaşık 1,2 milyon abonesi bulunan Bursagaz, abone sayısı ile ülkemizin 4'üncü büyük doğal gaz dağıtım şirketi. Bursa'nın 11 ilçesinde 2023 yılı sonunda 7 bin 561 kilometreye ulaşan şebekemizle abonelerimize sürekli ve güvenli doğal gaz arzı sağlıyoruz. Kayseri'de ise 6 bin 675 kilometre uzunluğundaki şebekemizle yaklaşık 700 bin aboneye ulaşıyoruz. Faaliyete başladığımız 2019 yılından 2023 yılı sonuna kadar Kayserigaz ve Bursagaz'a toplamda yaklaşık 170 milyon dolar yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.

İbrahimov, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği verilerine göre, 2023 sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 84'ünün doğal gaza erişim imkanının bulunduğunu ve son 10 yıllık dönemde her yıl ortalama 1 milyon civarında yeni abonenin sisteme dahil olduğunu anımsatarak, "Hizmet sunduğumuz Bursa ve Kayseri illerindeki lisans sınırlarımızda ise nüfusun yaklaşık yüzde 94'ü doğal gaz hizmetine ulaşma imkanı buluyor." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden Bursa ve Kayseri'nin yatırım ve göç alan şehirler arasında yer aldığını vurgulayan İbrahimov, şunları kaydetti:

"Biz de şebeke yatırımlarımıza bu doğrultuda yoğun olarak devam ediyor ve abone sayılarımızı her geçen gün artırıyoruz. Şehirlerimizin hızlı gelişimiyle birlikte belediye ve ilgili kamu kurumları ile iş birliğimizi artırarak ek bölgesel yatırımlar planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bursagaz ve Kayserigaz ile birlikte 2024 yıl sonu itibarıyla 14 bin 770 kilometreyi bulacağını öngörüyoruz. Bursa'da 2024 yılı için planladığımız bölgesel yatırımlarımızı yılın başında yaptığımız güncellemelerle kilometre bazında yüzde 80 artırdık.

Bölgesel yeni ek yatırımlarımızla şehrin hava kalitesine sağlayacağımız pozitif katkıyla birlikte daha çok kullanıcı doğal gaz konforu ile buluşacak. Ayrıca bu ek yatırımlarımızla operasyonel olarak beraber çalıştığımız paydaşlarımızın ve çözüm ortaklarımızın kapasitesini ve istihdamını artıracak, böylece tedarik ve paydaş zincirimizdeki tüm halkalara ve ekonomiye olumlu yönde fayda sağlayacağız."

Kayseri'de ise yatırım planlarını yıl sonuna kadar bütün ilçelere doğal gaz arzı sağlayacak şekilde yaptıklarını aktaran İbrahimov, "Kayseri'de de 2024 yılı yatırım planlarımızın üstüne ek yatırımlarla 77 kilometre uzunluğunda ek doğal gaz hattı ile daha fazla mahallenin güvenli enerjiye yani doğal gaza kavuşmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İbrahimov, doğal gazı geniş kitlelere ulaştırmanın yanı sıra güvenli ve sürekli arzın sağlanmasının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunu sağlayabilmek için Bursa'da, şehirde bulunan yüksek basınçlı doğal gaz şebekemizi minimize etmek ve arz güvenliğini artırmak için yeni şehir giriş istasyonu ve yeni çelik hatlar gibi yatırımları hayata geçirdik. Bununla beraber, halihazırda doğal gaz kullanan, lisans alanımızdaki ilçelerin ek yatırım ihtiyacını göz önüne alarak ve doğal gaz arz güvenliğini artırmak için ilave yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de atılımlarımıza devam etmeyi, süreçlerimizi dijitalleştirerek iş sürekliliği ve verimliliğimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Bursagaz, Türkiye, Kayseri, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi, Bursa ve Kayseri'de Şebeke Uzunluğunu Artıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kuşadası Belediyesi Balıkçı Kahvesi davasını kazandı
    16:00 Kuşadası Belediyesi Balıkçı Kahvesi davasını kazandı

    Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından açılan Balıkçı Kahvesi davasında haklı bulundu. Sulh Hukuk Mahkemesi, sulh protokolü ve teslim tutanağının iptali talebini reddetti.

  • Ticaret Borsalarında Ağustos 2023-Ocak 2024 Döneminde 280 Bin Ton Fındık İşlem Gördü
    15:51 Ticaret Borsalarında Ağustos 2023-Ocak 2024 Döneminde 280 Bin Ton Fındık İşlem Gördü

    Giresun Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 21 ticaret borsasında Ağustos 2023-Ocak 2024 döneminde toplamda 280 bin 352 ton fındık satıldı. En fazla işlem Sakarya'da gerçekleşirken, Giresun Ticaret Borsası'nda ise 25 bin 842 ton fındık işlem gördü.

  • AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerin maaşlarıyla ilgili iyileştirme yapacaklarını açıkladı
    15:49 AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerin maaşlarıyla ilgili iyileştirme yapacaklarını açıkladı

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

  • Muğla İŞKUR, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Önemli Adımlar Atıyor
    15:32 Muğla İŞKUR, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Önemli Adımlar Atıyor

    Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kadın istihdamı ve iş gücüne katılım oranlarını artırmak için politikalar ve uygulamalarla başarılı sonuçlar elde ediyor. İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması konularında çalışmalarını sürdürüyor. 2023 yılında Muğla İŞKUR, toplam 31 bin 965 kişinin istihdamına aracılık etti, bunlardan 11 bin 339'u kadındı. Muğla İŞKUR, kadınların mesleki becerilerini geliştirmek için İşbaşı Eğitim Programları düzenliyor ve iş arayan kadınları uygun işlere yönlendiriyor. Ayrıca Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile nitelikli kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.

  • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Turizm Sektörü ve Öğrenciler Buluştu
    15:29 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Turizm Sektörü ve Öğrenciler Buluştu

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen 'Sektör-Öğrenci Buluşması'na 100'den fazla turizm firması katıldı. Aydın, İzmir ve Denizli'den gelen öğrenciler, turistik tesislerin yöneticileri ile istihdam için bir araya geldi. Fuar, binlerce öğrencinin sektör temsilcileri ile iş görüşmesi yapmasına olanak sağladı.

  • İstanbul'da Ramazan Pidesi 10 TL'den Satılacak
    15:27 İstanbul'da Ramazan Pidesi 10 TL'den Satılacak

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ramazan pidesinin 10 liradan satılacağını duyurdu. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Halk Ekmek tarafından üretilen 340 gramlık pidenin uygun fiyatla büfelerde satışa sunulacağını belirtti.

  • Havza OSB'ye doğal gaz hattı için saha incelemesi yapıldı
    15:27 Havza OSB'ye doğal gaz hattı için saha incelemesi yapıldı

    Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne doğal gaz sağlayacak hattın geçeceği alanlarda saha incelemesi gerçekleştirildi. Yapılacak olan doğal gaz nakil hattı ile Havza Meslek Yüksekokulu ve Üniversite Mahallesi'ne de doğal gaz tedariği sağlanacak. Havza OSB'ye doğal gaz verilmesi, yatırımcıların ilgisini artırarak işsizlik sorununun çözülmesine katkı sağlayacak.

  • Tekirdağ'da Sis Nedeniyle Avlanamayan Balıkçılar Marmara Denizi'ne Açıldı
    15:19 Tekirdağ'da Sis Nedeniyle Avlanamayan Balıkçılar Marmara Denizi'ne Açıldı

    Tekirdağ'da bir haftadır etkili olan sis nedeniyle avlanamayan balıkçılar, istavrit ve karides umuduyla Marmara Denizi'ne açıldı. Balıkçılar, sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte tekrar avcılık faaliyetlerine başladı. Balıkçılar, umutla denizde balık peşinde olmaya devam edeceklerini belirtti.


15:36 Kaza mı intihar mı Mardin Valiliği’nden anne ve 2 çocuğunun 4. kattan düşmesi ile ilgili açıklama Kaza mı intihar mı? Mardin Valiliği'nden anne ve 2 çocuğunun 4. kattan düşmesi ile ilgili açıklama
14:12 Bakan Işıkhan: CHP’nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak Bakan Işıkhan: CHP'nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak
13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:07 AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah’la köprüleri attı: CHP’ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah'la köprüleri attı: CHP'ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz
15:42 “Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez“ pankartını gören Erdoğan: Senin Allah’ına kurban "Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez" pankartını gören Erdoğan: Senin Allah'ına kurban
15:36 Hızlı tren hattında intihar Film izler gibi seyrettiler Hızlı tren hattında intihar! Film izler gibi seyrettiler
15:28 Satanist ayinde kurban edilen 6 yaşındaki çocuğun anne ve üvey babasına müebbet hapis Satanist ayinde kurban edilen 6 yaşındaki çocuğun anne ve üvey babasına müebbet hapis
15:12 Akşener ile sohbet eden AK Partili vatandaş: İmamoğlu’nu sonuna kadar eleştirin, bu bize yarıyor Akşener ile sohbet eden AK Partili vatandaş: İmamoğlu'nu sonuna kadar eleştirin, bu bize yarıyor
14:56 Oyuncu Efe Deprem’in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu Oyuncu Efe Deprem'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
14:21 Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır
14:21 Nevşehir’de ozon tedavisi gören kadın hayatını kaybetti Nevşehir'de ozon tedavisi gören kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 16:23:10. #1.13#
SON DAKİKA: SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi, Bursa ve Kayseri'de Şebeke Uzunluğunu Artıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement