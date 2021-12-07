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Sodexo ve Belbim'den yeni iş birliği - Son Dakika

Sodexo ve Belbim'den yeni iş birliği

07.12.2021 10:59
Sodexo ve Belbim'den yeni iş birliği

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, şirketlere bütünsel hizmet deneyimi sunma misyonu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı elektronik para ve ödeme hizmeti şirketi Belbim ile iş birliği gerçekleştirdi.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, şirketlere bütünsel hizmet deneyimi sunma misyonu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı elektronik para ve ödeme hizmeti şirketi Belbim ile iş birliği gerçekleştirdi.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, toplu taşıma kullanımının olduğu veya alternatif taşıma yöntemleri kullanırken esnek çalışma modelleri nedeni ile alternatif ulaşım çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlere kurumsal yol yardımını avantajlı bir çözümle sunan iş birliği kapsamında şirketler, tüm çalışanlarına aylık abonman ve indirimli yüklemesini Sodexo aracılığıyla anlık ve elektronik olarak hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İş Geliştirme, Ürün ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Berna Şamiloğlu, kurumsal ulaşım çözümünün sektörde bir ilk ve tek olma özelliğine sahip olduğunu kaydetti.

Şamiloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çalışanlar, şirketlerinden yol yardımı almayı önemsiyor. Şirketlerin yüzde 64'ü çalışanlarına farklı şekillerde ulaşım ödeneği sağlıyor, esnek çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla değişen ihtiyaçlara yönelik işe gidip gelme için farklı yöntemlere ihtiyaç duyuluyor. Bu durum özellikle İstanbul gibi geniş ulaşım ağına sahip bir şehirde kurumlar ve çalışanlar için ayrıca bir operasyonel yük ve takip süreci gerektiriyor. Bu ihtiyaca avantajlı bir şekilde cevap vermek, hem şirketler hem de çalışanların hayatını kolaylaştırmak amacıyla Belbim AŞ ile bu önemli iş birliğini gerçekleştirdik.

Şirketler, kurumsal ulaşım çözümü kapsamında Sodexo üzerinden yükledikleri abonman geçiş hakkı ile hem gelir vergisi avantajından hem de KDV indiriminden faydalanarak yüzde 90'a varan vergi avantajı elde edebiliyorlar. Çalışanlar ise aylık abonman kartlarına işverenleri tarafından otomatik yüklenecek aylık abonman veya indirimli kart bakiyelerini rahatlıkla İstanbul içinde İETT, İstanbul Halk Ulaşım, İstanbul Otobüs A.Ş., Metro İstanbul, İstanbul Şehir Hatları, TCDD, İDO seferlerinde kullanabilecekler."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Belbim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sodexo ve Belbim'den yeni iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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