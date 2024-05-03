Sofraların vazgeçilmesi otlu peynire tat veren bitkilere büyük ilgi - Son Dakika
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Ekonomi

Sofraların vazgeçilmesi otlu peynire tat veren bitkilere büyük ilgi

Van'da dağların yüksek kesimlerinde ve yaylalarda toplanan otlu peynirinin içine katılan şifalı otlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Otlu peynirinin yanı sıra birçok yemekte de kullanılan bu otlar, ekonomik getirisi olan ve binlerce aileye ek gelir sağlayan şifalı otlar, kent merkezindeki seyyar satıcılar ve manavlar tarafından halka ulaştırılıyor. Otlu peynire tat veren bu otlar, Van'ın peynirini meşhur eden unsurlardan biridir.

03.05.2024 19:00
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Sofraların vazgeçilmesi otlu peynire tat veren bitkilere büyük ilgi

VAN - Van'da dağların yüksek kesimlerinde ve yaylarda büyük meşakkatlerle toplanan ve tescilli ürün olan otlu peynirinin içine katılan şifalı otlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Van'da ekonomik getirisi olan ve binlerce aileye ek gelir sağlayan şifalı otlar, kent merkezindeki seyyar satıcılar ve manavlar tarafından halka ulaştırılıyor. İlkbaharın gelmesi ile birlikte dağların yüksek kesimlerinde ve yaylalarda toplanan otlar, peynir başta olmak üzere birçok yemekte de kullanılıyor. Yaklaşık bir aylık ömrü olan otları bir an evvel vatandaşlara ulaştırmak için yoğun mesai harcayan toplayıcılar, bin bir zorlukla otların toplandığını söylediler.

Yıllardır çarşı merkezinde şifalı otları toplayıcılardan alıp halka ulaştırdığını ifade eden Kerem Timur isimli esnaf, "Van'ın yaylalarından gelen otları genellikle peynirde kullanıyoruz. Bunun yanında kurutup keledoş yemeğinde de kullanıyoruz. Heliz, sirmo, çiriş, mende, kengir, keçikulağı var. Bunlar dağın en yüksek tepelerine çıkıp öyle toplanılıyor. Bir kişi akşama kadar ancak 5-6 kilo toplayabilir" dedi.

Fiyatların otun çeşidine göre değiştiğini aktaran Timur, "Helizin kilosu 35 ile 50 TL arasında değişiyor. Sirmo 120 ila 150 TL, çiriş 25 TL, mende ise 50 TL'den başlayıp 85 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bunların dağlarda bir ay ile 40 gün arasında ömrü var. Toplandıktan sonra ise 3 gün içerisinde kullanılması gerekiyor. Eğer dolaba atılmazsa veya kullanılmazsa üç günden sonra çürür. Şu anda işler iyi. Ömrü kısa olduğu için vatandaşlar yüklenip hemen alıyor" ifadelerini kullandı.

Furkan Gilgin isimli esnaf ise yılın sadece bir ayı şifalı otları sattığını belirterek, "Bunlar köylüler tarafından dağdan toplanıp bize getiriliyor. Bizde bunları vatandaşlara sunuyoruz. Bunlar peynir ve yemeklerde kullanılıyor. Salamurasını da tutan var. Bu otlar kalbe, tansiyona, şekere birebirdir. Van'ın peynirini meşhur eden bu otlardır" diye konuştu.

Vatandaşlar ise dağdan toplanan otları beğenerek aldıklarını ifade ederek, peynire tadını veren bu otlar olduğunu söylediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sofraların vazgeçilmesi otlu peynire tat veren bitkilere büyük ilgi - Son Dakika

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