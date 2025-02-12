SoftBank, Üçüncü Çeyrekte Zarar Açıkladı

Ekonomi

Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcılarından Japonya merkezli SoftBank Group, üçüncü çeyrekte Vision Fund yatırım birimindeki değerleme kayıplarının etkisiyle beklenmedik şekilde zarar açıkladı.

SoftBank Group, 31 Mart 2025'te sona erecek mali yılın üçüncü çeyreğine (Ekim- Aralık 2024) ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, yapay zekaya yönelik yatırımlarını sürdüren Japon teknoloji devi, ekim-aralık döneminde 369,2 milyar yen (2,4 milyar dolar) zarar etti.

Japon şirket, 2023'ün aynı döneminde 950 milyar yen (6,1 milyar dolar) kar açıklamıştı.

Analistler, üçüncü çeyrek için 234 milyar yen (1,5 milyar dolar) kar bekliyordu.

Özellikle Vision Fund yatırım birimindeki değerleme kayıpları, şirketin bilançosunu olumsuz etkiledi.

Teknoloji sektöründeki startuplara odaklanan söz konusu birim, 352,7 milyar yen (2,3 milyar dolar) yatırım zararı açıkladı.

Startup yatırımcısı Masayoshi Son'un sahibi olduğu SoftBank Group'un gelirleri ise 9 aylık dönemde yüzde 6 artarak 34,5 milyar dolara ulaştı.

OpenAI'in en büyük finansal yatırımcısı olmak isteyen Japon şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın 22 Ocak'ta ülkesindeki dijital yapay zeka altyapısını genişletmeye yönelik açıkladığı "Stargate" projesi için de 15 milyar dolar katkı sunmayı planlıyor.