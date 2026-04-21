Sofya'da Türkiye-Bulgaristan Çalıştayı
Sofya'da Türkiye-Bulgaristan Çalıştayı

Sofya\'da Türkiye-Bulgaristan Çalıştayı
21.04.2026 14:45
Sofya'da düzenlenen çalıştayda Türkiye-Bulgaristan ekonomik ilişkileri değerlendirildi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da "Türkiye-Bulgaristan İş İlişkileri: Fırsatlar, Perspektifler ve Başarı Öyküleri" çalıştayı düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Odalar Birliği (Eurochambres) işbirliğinde yürütülen Türkiye-Avrupa Birliği İş Dünyası Diyaloğu (TEBD II) Projesi kapsamında, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasının (BTPP) ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakan Yardımcısı Anton Kostadinov ve BTPP Başkanı Tsvetan Simeonov katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Uyanık, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını belirterek, Türkiye'nin Bulgaristan'ın en büyük Avrupa Birliği (AB) dışı ticaret ortağı konumuna yükseldiğini söyledi.

Uyanık, ikili ticaret hacminin 8 milyar doları aştığını vurgulayarak, "Ortak hedefimiz olan 10 milyar dolara kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Bulgaristan'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin ekonomiye katkısına dikkati çeken Uyanık, "Bugün 70'ten fazla Türk şirketi yaklaşık 3 milyar avroluk yatırımla 15 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Uyanık, Bulgaristan'ın coğrafi konumu, Şengen ve Avro Bölgesi entegrasyonu ile düşük vergi oranları sayesinde Türk yatırımcılar için cazibesini koruduğunu kaydederek, "Bulgaristan Avrupa pazarlarına açılan bir kapı olurken, Türkiye de geniş iç pazarıyla birlikte Güney Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu'ya erişim imkanı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sınır geçişlerinin iyileştirilmesi ve altyapının geliştirilmesi için Bulgar makamlarıyla yakın temas halinde olduklarını aktaran Uyanık, yeni bir sınır geçiş noktası "Kapitan Andreevo-Kapıkule-Kuzey"in açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Çalıştayda konuşma yapan Kostadinov da Türkiye ile ilişkilerin önemine dikkati çekerek, "Türkiye sadece komşumuz değil, aynı zamanda uzun yıllardır güvenilir bir ortağımızdır. İlişkilerimiz karşılıklı güvene, aktif ekonomik alışverişe ve ortak kalkınma hedefimize dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bulgaristan'ın ihracatı açısından önde gelen pazarlardan biri olduğunu dile getiren Kostadinov, "Ortak çabalarla bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları daha da ileriye taşıyabileceğimize inanıyorum." dedi.???????

Çalıştay, çeşitli sunumlar ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sofya'da Türkiye-Bulgaristan Çalıştayı - Son Dakika

