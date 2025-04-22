Sofya Havalimanı'na Yeni Lounge'lar - Son Dakika
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Ekonomi

Sofya Havalimanı'na Yeni Lounge'lar

Sofya Havalimanı\'na Yeni Lounge\'lar

TAV, Sofya Havalimanı'nda iki yeni 'Primeclass Lounge' inşa edecek ve 2038'e kadar işleyecek.

22.04.2025 17:49
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TAV İşletme Hizmetleri, Sofya Havalimanı'na yapılacak iki yeni "Primeclass Lounge" için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, havalimanı işletmecisi SOF Connect ile yapılan anlaşma kapsamında Terminal 1 ve 2'de yer alacak lounge'ların yapımı ve 2038'e kadarki işletmesi TAV tarafından üstlenilecek.

Yapımı 2026'da tamamlanması planlanan yeni lounge'lar, tüm hava yolu yolcularının kullanımına açık olacak şekilde, farklı seyahat ihtiyaçlarına hitap edecek biçimde tasarlandı.

Terminal 2'de yer alacak lounge, 540 metrekare kapalı alanı ve pist manzaralı 450 metrekare terasıyla toplam 130 yolcu kapasitesine sahip olacak.

İş dünyasına yönelik olarak tasarlanan lounge, hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için erişilebilirlik sunacak.

Terminal 1'deki lounge ise 440 metrekare alana ve 125 kişilik kapasiteye sahip olup, aynı yüksek konfor ve hizmet kalitesini misafirlerine sunacak.

Salonlarda iş, aile ya da dinlenme amaçlı seyahat eden yolcular için konforlu ve sessiz bir ortam sunulacak.

Lounge'ların donanımları arasında yerel ve uluslararası tatların sunulduğu yiyecek-içecek barı, rahat oturma alanlarıyla dinlenme bölümü, açık çalışma alanları ve özel sessiz kabinlerle donatılmış iş alanı, oyunlarla zenginleştirilmiş çocuk bölümü, yüksek hızlı Wi-Fi erişimi ve Terminal 2'de uçakların izlenebileceği geniş teras yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) ve TAV Havalimanları Baş Ticari Yöneticisi (CCO) Aude Ferrand, Sofya Havalimanı ile bu heyecan verici yeni dönemde işbirliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Gerçekleştirilen ortaklığın geleceğin seyahat deneyimini yeniden tasarlama vizyonlarının bir parçası olduğunu aktaran Ferrand, "Aynı zamanda Primeclass markamızın yenilenen kimliğini de ilk kez bu projeyle hayata geçiriyoruz. Çağdaş tasarımı, etkileyici alanları ve yaşam tarzına odaklı misafirperverlik anlayışıyla bu yeni dönem, yolculuğu bambaşka bir deneyime dönüştürecek." ifadelerini kullandı.

SOF Connect Üst Yöneticisi (CEO) Jesus Caballero da dünya çapında lounge yönetimi konusunda engin deneyime sahip uluslararası bir lider olan TAV İşletme Servisleri ile ortaklık yapmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

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    Kaynak: AA

    Havacılık, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

    Son Dakika Ekonomi Sofya Havalimanı'na Yeni Lounge'lar - Son Dakika

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