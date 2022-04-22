Söğüt'te marul üretiminde verim arttı - Son Dakika
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Söğüt'te marul üretiminde verim arttı

22.04.2022 12:12
Söğüt'te marul üretiminde verim arttı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Sakarya Havzası'nda kapalı ve açık alanlarda yapılan üretimle hasat edilen marullar çevre illerde sofraları süslüyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Sakarya Havzası'nda kapalı ve açık alanlarda yapılan üretimle hasat edilen marullar çevre illerde sofraları süslüyor.

İstanbul ve çevre illere çok miktarda domates, salatalık, yeşillik gibi sebzeler gönderilen Söğüt, mikroklima özelliğiyle öne çıkıyor.

İlçeye bağlı Hamitabat köyünde örtü altı tarımla üretilen marulun hasadının sona ermesinin ardından üreticiler, açık alanda yetiştiriciliğe başladı.

Hasat edildikten sonra büyük bölümü İstanbul'da, kalanı da Marmara Bölgesi'ndeki diğer illerde market ve pazarlarda satışa sunulan marul, bölgede yılda 3 veya 4 kez üretiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine, Bilecik'te 5 bin 186 dekar açık alanda, 4 bin 469 dekar örtü altında olmak üzere 9 bin 655 dekarda yılda ortalama 28 bin ton marul üretildiğini söyledi.

Geçen seneye göre verimin yüzde 10 arttığını belirten Yoldaş, "Bu sene marul rekoltesi geçen yıllara göre daha iyi." dedi.

Marul tarlalarında 400'e yakın mevsimlik işçi çalışıyor

Hamitabat Köyü Muhtarı İbrahim Metin de marulun yılın ikinci üretim döneminde ilkbaharda açık alanda yetiştirilmeye başlandığını dile getirdi.

Metin, "Kış sezonunda seralarda yapılan üretim bitti, yazlık sezona geçiş yapıldı ama ikinci aşama marul üretimi devam ediyor. Bu üretim de 1,5-2 aya kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

Bölgede yetişen marulun İstanbul ve Sakarya başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illerden gelen tüccarlardan ilgi gördüğünü kaydeden Metin, köyün rakımının düşük olmasının sebze ve meyve üretimi için önemli olduğunu söyledi.

Metin, marulun açık alanda güneşle doğal lezzetini aldığını anlatarak, "Marul uzun yıllardan sonra ilk defa bu sene üreticinin yüzünü güldürdü. Bölgeye gelen yaklaşık 400 mevsimlik işçi de marul tarlalarında çalışıyor." dedi.

Şanlıurfa'dan gelerek marul tarlasında çalışan Kadir Aksoy da bölgede 5-6 ay süresince günde 8 saat mesai yaptıklarını belirtti.

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Sakarya, Bilecik, Hasat, Söğüt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Söğüt'te marul üretiminde verim arttı - Son Dakika


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