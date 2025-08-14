ŞOK Marketler 2025 İlk Yarısında Büyüdü

ŞOK Marketler, 2025'in ilk yarısında net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 4,1 artırarak 118 milyar 700 milyon liraya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, yılın ilk 6 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirerek açıkladı.

Şirket, net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 4,1 artırarak 118,7 milyar liraya yükseltti. 81 ilde faaliyet gösteren mağaza sayısını 11 bin 37'ye ulaştıran ŞOK Marketler, yaygın mağaza ağı ve uygun fiyat politikasıyla istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Her gün ucuz fiyat ilkesiyle "ŞOK Ucuz Hep Ucuz" gibi kampanyaların yanı sıra sadakat programı Win'e özel avantajlarla başta temel ihtiyaç ürünleri olmak üzere hemen tüm ürün gruplarında müşterilerinin bütçesini desteklemeye devam eden ŞOK Marketler'in özellikle yılın ilk yarısında öne çıkan Win kampanyaları müşterilerden büyük ilgi gördü ve yüz binlerce kullanıcıya ekstra kazanç sağladı.

Amigo ile yerli üreticiye destek

Yerli üreticilere verdiği destekle öne çıkan ŞOK Marketler, öz markası Amigo ile "Tarladan Sofraya" doğrudan alım modeliyle taze ve ekonomik ürünleri müşterilerine ulaştırıyor. Amigo'nun kuruyemişlerden kuru meyvelere uzanan geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine uygun fiyatlı, sağlıklı atıştırmalık ve çerezler sunuyor.

ŞOK Marketler, bu yıl gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, pazarlama ve iletişim çalışmalarıyla çok sayıda ödül kazandı. "Şok'ta Ben de Varım" projesiyle Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından "Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği" alanında Farkındalık Ödülü'ne layık görülen şirket, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde ikinci kez üst üste "Yılın İtibarlısı" seçildi.

Ayrıca Effie Awards, Brandverse Awards ve Kristal Elma gibi pazarlama ve iletişim alanının önde gelen yarışmalarından beş farklı ödül kazandı.

"Ülkemizin en çok tercih edilen gıda perakendecisi olmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, zorlu koşullara rağmen yılın ilk yarısında gösterdikleri performanstan memnun olduklarını belirtti.

İstikrarlı büyümeyi sürdürürken her zaman olduğu gibi en kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerle buluşturmak için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Demirel, "Yerli üretime verdiğimiz destek, kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz işbirlikleri ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla topluma ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Ülkemizin en çok tercih edilen gıda perakendecisi olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.