Söke Belediyesi'nden uyarı: "Son gün 31 Mayıs" - Son Dakika
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Söke Belediyesi'nden uyarı: "Son gün 31 Mayıs"

13.05.2022 12:44
Söke Belediyesi'nden uyarı: "Son gün 31 Mayıs"

Söke Belediyesi 2022 Yılı 1. Taksit Emlak, Çevre Temizlik, Mesken Katı Atık ve İlan-Reklam vergi ödemeleri ile ilgili duyuru yapıldı.

Söke Belediyesi 2022 Yılı 1. Taksit Emlak, Çevre Temizlik, Mesken Katı Atık ve İlan-Reklam vergi ödemeleri ile ilgili duyuru yapıldı. Vergilerin 1. Taksit ile 7326 sayılı yapılandırmanın 5. Taksit ve 7256 sayılı yapılandırmanın 9. Taksit ödemelerinin son tarihinin 31 Mayıs olduğu hatırlatıldı.

Yapılan ilanda; "7326 sayılı kanuna istinaden gerçekleştirilen yapılandırmaların 5. Taksit ödemeleri, 7256 sayılı kanuna istinaden gerçekleştirilen yapılandırmaların 9. Taksit ödemeleri ve 2022 yılı 1. Taksit ödemelerinin son tarihi 31 Mayıs 2022 Salı'dır. Emlak, Çevre Temizlik, Mesken Katı Atık ve İlan-Reklam vergi ödemeleri Söke Belediyesi'nin merkez ve mahalle veznelerinden yapılabileceği gibi www.soke.bel.tr internet adresi E-Belediye linki üzerinden, banka ve posta hesaplarına yapılabilmektedir" denildi. - AYDIN

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Söke Belediyesi, Vergi, Emlak, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Söke Belediyesi'nden uyarı: 'Son gün 31 Mayıs' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Söke Belediyesi'nden uyarı: "Son gün 31 Mayıs" - Son Dakika
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