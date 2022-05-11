Söke Borsa'da Buğday tüccarları bir araya geldi - Son Dakika
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Söke Borsa'da Buğday tüccarları bir araya geldi

11.05.2022 14:44
Söke Borsa'da Buğday tüccarları bir araya geldi

Söke Ticaret Borsası'nın buğday alım ve satımı yapan tüccar üyelerini bir araya getirdiği toplantıda talep ve öneriler dinlendi.

Söke Ticaret Borsası'nın buğday alım ve satımı yapan tüccar üyelerini bir araya getirdiği toplantıda talep ve öneriler dinlendi.

Bu yıl yaklaşık 100 bin dönüm buğday ekimi yapılan Söke Ovası'nda yakın zamanda hasat sezonunun başlayacağı öğrenildi. Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, üyelerden gelen talep üzerine sezon öncesi buğday alım - satımı yapan tüccarlar ile bir araya geldi. Sezon öncesi durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda fikir alışverişinin yanı sıra tüccar üyelerin talep ve önerileri de dinlendi.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıla göre bu yıl buğday ekili arazi oranında düşüş yaşansa da; buğday Söke Ovası'nda pamuktan sonra en fazla ekilen ürün durumunda. Buğday sezonunun üreticilerimiz ve tüccar üyelerimiz açısından sorunsuz geçmesi için üyelerimizle bir toplantı gerçekleştirdik. Buğday sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Söke Borsa'da Buğday tüccarları bir araya geldi
Söke Borsa'da Buğday tüccarları bir araya geldi
Söke Borsa'da Buğday tüccarları bir araya geldi

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Söke Ovası, Ticaret, Buğday, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Söke Borsa'da Buğday tüccarları bir araya geldi - Son Dakika


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