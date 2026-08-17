Söke’de sezonun ilk kuru inciri 600 TL’den alındı - Son Dakika
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Söke’de sezonun ilk kuru inciri 600 TL’den alındı

Söke’de sezonun ilk kuru inciri 600 TL’den alındı
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Söke Ticaret Borsası'nda düzenlenen törenle 2026 yılı kuru incir sezonunun ilk ürünü sembolik olarak kilogramı 600 TL'den satın alındı. Törende konuşan borsa başkanı, ilçede 101 üreticinin yaklaşık 1014 ton rekolte beklendiğini ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Söke'de 2026 yılı kuru incir sezonunun ilk ürünü, Söke Ticaret Borsası'nda düzenlenen törenle sembolik olarak kilogramı 600 TL'den satın alındı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen "2026 Yılı Kuru İncir İlk Alım Töreni", ilçede incir sezonunun başlangıcına da işaret etti. Yeni sezonun ilk kuru incirleri, üretici Yusuf Ene tarafından yetiştirilerek Söke Ticaret Borsası'na getirildi. Törende gerçekleştirilen sembolik alımda ilk ürünün kilogramı 600 TL olarak belirlendi.

Söke Ticaret Borsası'nda düzenlenen programa; Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Vekili Hilal Tiril Kabasakal, AK Parti Söke İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Trakya Birlik Başkanı Yılmaz Gültekin, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal, Söke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Karataş katıldı.

Törende konuşan Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Söke'nin güçlü tarımsal üretim potansiyeline dikkat çekti. Söke'nin yalnızca pamuk üretimiyle değil, farklı tarımsal ürünleriyle de önemli bir üretim merkezi olduğunu belirten Sağel, kuru incirin bu çeşitlilik içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. İncir üretiminin özellikle Yamaç ve Argavlı mahalleleri başta olmak üzere ilçenin farklı bölgelerinde gerçekleştirildiğini belirten Nejat Sağel, 2026 üretim yılına ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre Söke'de 101 üretici tarafından yaklaşık 1165 dekarlık alanda 33 bin 800 incir ağacından yaklaşık 1014 ton ürün elde edilmesi bekleniyor. İncirde sadece üretim miktarının değil, ürün kalitesi ve katma değerin de artırılması gerektiğini vurgulayan Sağel, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için pazarlama imkanlarının geliştirilmesinin önemine işaret etti. Söke'de incirin işlenmesi, paketlenmesi ve markalaştırılması yönündeki çalışmaların geliştirilmesinin ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Sağel, Söke Ticaret Borsası olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, tüm üreticilere bereketli bir sezon diledi. Kaymakam Akça, Aydın ili ve ilçelerinin "Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Akan" bir kent olduğuna dikkat çekerek, üretim çeşitliliğini vurguladı.

Düzenlenen ilk alım töreniyle birlikte Söke'de 2026 yılı kuru incir sezonu resmen başlamış oldu. Törende yeni sezonun üreticiler açısından bereketli, verimli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Borsa, Yaşam, Söke, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Söke’de sezonun ilk kuru inciri 600 TL’den alındı - Son Dakika

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