Söke\'de Ayçiçeği Hasadı Semineri

Ekonomi

Aydın'ın Söke ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Yağlık Ayçiçeği Tohumu Dağıtımı Projesi" kapsamında ekimi yapılan yerli ayçiçekleri hasat dönemine geldi. Bin 500 dekarlık alanda ekilen ayçiçeklerinin son durumu, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ve üreticiler tarafından gerçekleştirilen Tarla Günü etkinliğinde değerlendirildi.

"700 kilo yerli tohum dağıtıldı"

İl Müdürü İbrahim Altıntaş, etkinlikte yaptığı konuşmada proje kapsamında Söke'de 8 üreticiye, toplam bin 500 dekarlık alan için 700 kilogram yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldığını belirtti. Tohum bedelinin yüzde 75'inin kilogramda 375 TL'sinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, yüzde 25'inin ise üreticilerin katkı payı olarak karşılandığını ifade etti.

Altıntaş, Söke Ovası'nda pamuğa alternatif olarak görülen ayçiçeğinin, su kıtlığı yaşanabilecek dönemlerde su ihtiyacı daha az olan ürünlere yönelmenin faydalı olacağını vurguladı. 2024 yılı itibarıyla Söke'de toplam 107 üretici tarafından 7 bin 294 dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi yapıldığı ve dekara ortalama 300 kilo verim beklendiği belirtildi.

Ayçiçeği, özellikle su kaynaklarının verimli kullanılması gereken dönemlerde önemli bir alternatif ürün olarak öne çıkıyor. - AYDIN