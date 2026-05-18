Söke'de çiftçilere ayçiçeği tohumları dağıtıldı

18.05.2026 15:26
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında Söke'de düzenlenen törenle çiftçilere sertifikalı ayçiçeği tohumları teslim edildi. Proje ile 3 yılda 15 ton tohum toprakla buluşturulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Söke'de sertifikalı ayçiçeği tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Tarım Kredi Kooperatifi deposunda düzenlenen törende üreticilere sertifikalı ayçiçeği tohumları teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz; Tarım ve Orman Bakanlığınca 2021 yılında başlatılan ve toplam bütçesi 13 Milyon 400 Bin TL olan proje kapsamında bereketli toprakları fide ve tohumlarla buluşturacak olmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Müdür Temiz; "Tarımsal üretimin kalbi Söke ilçemizde ayçiçeği üretimini geliştirmek adına tohum dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İlimizde 3 yıldır uyguladığımız proje kapsamında bu yıl ile birlikte toplamda 15 Ton civarında tohumu toprakla buluşturmuş olacağız. 8 ilçede 325 çiftçimizin emeği ile tarımsal üretime değer kazandıracak olmanın memnuniyetiyle, her daim üreticilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından çiftçilere katılımcı protokol üyeleri tarafından tohumları dağıtıldı. Dağıtılan sertifikalı ayçiçeği tohumlarının bölgedeki üretime katkı sağlaması beklenirken, çiftçiler de verilen desteklerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Programa Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, Söke Belediye Başkan Vekili Haşim Çiftçi, Söke İlçe Tarım Müdürü Veysel Ali Ünal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Semerci, AK Parti Söke İlçe Başkanı M. Saki Oğuz, MHP Söke İlçe Başkanı Gürhan Selçuk, Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar ile çok sayıda çiftçi katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

