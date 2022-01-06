Söke İlçe Tarım 2021 yılı faaliyetlerini paylaştı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 yılı faaliyetlerini paylaşarak, bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada; Söke'de 2021 yılında hayvancılık faaliyetleri kapsamında 2 bin 372 işletmeye 80 bin 225 adet hayvan için 9 ayrı başlıkta toplam 12 Milyon 230 bin TL destekleme ödemesi gerçekleştirildiği belirtildi. Su ürünleri satış ve avcılık sahalarında denetimleri 2021 yılı boyunca sıkı tutan Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yıl boyunca toplam 746 denetim yaptı. Tatlı su kaynaklarına 125 bin adet yavru balık bıraktı. Söke'de 2021 yılında 13 bin 859 üreticiye 16 farklı tarım faaliyeti için 191 milyon 41 bin TL destekleme ödemesi yapıldı. 2021 yılında Söke'den ihraç edilen 24 kalem 57 bin 664 ton tarımsal ürün için bin 220 adet bitki sağlık sertifikası düzenlendi. Söke'de bin 551 gıda işletmesine 3 bin 886 kez gıda denetimi gerçekleştirildi. - AYDIN