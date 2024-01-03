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Söke Kaymakamı Ali Akça, İş İnsanlarını Ziyaret Ederek Ekonomiyi İnceledi - Son Dakika
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Söke Kaymakamı Ali Akça, İş İnsanlarını Ziyaret Ederek Ekonomiyi İnceledi

Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar ile birlikte iş insanlarını ziyaret ederek, ilçenin iş dünyasını yakından tanıdı. İşletme sahipleriyle buluşan Kaymakam Akça, sektörlerdeki gelişmeleri yerinde inceleyerek bilgi aldı. Ayrıca, ilçenin önde gelen isimleriyle de bir araya gelerek ekonomik dinamikler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Söke Kaymakamı Ali Akça, İş İnsanlarını Ziyaret Ederek Ekonomiyi İnceledi
03.01.2024 - 11:23,
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Söke Kaymakamı Ali Akça, ilçedeki iş insanlarını ziyaret ederek ekonominin nabzını tutuyor. Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar ile birlikte gerçekleştirdiği iade-i ziyaretlerle, ilçenin iş dünyasını yakından tanıyan Kaymakam Akça, işletme sahipleriyle buluşarak sektörlerindeki gelişmeleri yerinde inceletip, bilgiler alıyor.

Kaymakam Akça ilçede faaliyette bulunan işletmeleri ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretler sırasında iş dünyasının sorunları ve beklentileri konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Kaymakam Akça, ilçenin önde gelen önemli isimlerle de bir araya gelerek; ilçenin ekonomik dinamikleri hakkında bilgi alışverişinde de bulundu - AYDIN

Kaynak: İHA
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Ali Akça, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Söke Kaymakamı Ali Akça, İş İnsanlarını Ziyaret Ederek Ekonomiyi İnceledi - Son Dakika


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