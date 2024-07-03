Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık'a Sert Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık'a Sert Açıklama Yaptı

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık\'a Sert Açıklama Yaptı

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık'a yönelik sert bir açıklama yaparak organik pamuk üzerinden karalama kampanyaları yapıldığını belirtti. Özer, Balçık'ın adil olmayan bir iradeyle kooperatiflere karşı karalama ve yıpratma kampanyası başlattığını ve üreticiyi korumaktan uzak olduğunu ileri sürdü. Özer, kooperatifin organik pamuk konusunda öncü rol üstlenmeye devam edeceğini vurguladı.

03.07.2024 09:10
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Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık'a yönelik sert bir açıklama yaptı. İsmail Özer, organik pamuk üzerinden karalama kampanyaları yapıldığını belirterek "Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi'nden elinizi çekin!" dedi.

"Adil olmayan bir irade"

Özer, Bertan Balçık'ın göreve geldiğinden bu yana Ulusal Pamuk Konseyi'ni adil olmayan ve üreticiyi korumaktan uzak bir şekilde yönettiğini ve şahsi çıkarlarına alet ettiğini iler sürerek her sezon başında bazı basın organlarını kullanarak kooperatiflerine karşı 'organik pamuk' üzerinden karalama ve yıpratma kampanyası başlattığını belirtti.

Yaklaşık 15 yıldır Söke'de tekstil baronları ve gayri milli unsurların etkisi altında hareket eden Balçık'ın, organik pamukta tekel haline geldiğini ve cefakar pamuk üreticisine hiçbir yararı olmadığını vurgulayan Özer, Balçık'ın bu sezon da işgüzar algı operasyonlarına giriştiğini söyledi.

"Geçmişte de şikayet etmişti"

Bertan Balçk'ın geçmişte kooperatiflerini Bakanlığa şikyet ederek üreticilere zarar vermeye çalıştığını belirten Özer, bu çabalarında yanında saf tutanlara da dikkat çekerek "TARİŞ Pamuk Birliği Yönetim Kurulu'nda kurumlarını temsil eden ve kooperatiflerinden organik pamuk desteği alan Baki Bakanoğlu'nun da Balçık'ın yanında yer aldığını söyleyerek

"Hiçbir karalama kampanyası bize zarar veremez"

Üreticiden tüketiciye uzanan zincirde, devlet desteğiyle varlığını sürdüren kooperatiflerinin piyasayı regüle etme hedefi doğrultusunda çalıştığını belirten Özer, 'organik pamuk' üzerinden yapılan hiçbir karalama kampanyasının kendilerine zarar veremeyeceğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Doğadan Modaya Organik Pamuk' projesi kapsamında Söke'yi pilot bölge ilan ettiğini ve kooperatif olarak bu kapsamda sürdürülebilir pamuk tarımında önemli sorumluluklar üstlendiklerini vurguladı.

"Tekerlerine çomak sokuyoruz"

Bertan Balçık'ın tekstil baronlarıyla işbirliği yaparak üreticilere hiçbir destek sağlamadığını ileri süren Özer, Balçık'ın kendilerine karşı olan tutumunun sebebinin, devlet desteğini arkalarına alarak bu tekele karşı çıkmaları olduğunu belirterek açıklamasıdna "Birileri çatlasalar da patlasalar da Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, 'organik pamuk' konusunda öncü rol üstlenmeye devam edecek ve üreticinin hak ettiğini alması için elini taşın altına koymaktan bir an bile geri durmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Algı operasyonları üreticilere ihanettir"

Özer, Bertan Balçık'ın 3 sezondan bu yana bazı basın yayın organları eliyle 'organik pamuk' üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarının bölgedeki üreticilere 'ihanet' olduğunu ve çiftçinin alın terlerinin karşılığına göz dikmek olduğunu söyleyerek açıklamasının devamında "Tekstil baronlarının güdümündeki bazı kişilerle işbirliği yaparak üreticilere sattığı 'Maya-81' pamuk tohumu ile Söke Ovası'nda binlerce dönüm araziyi balçığa çevirdiler. Kooperatifimize yönelik beyhude çabalardan vazgeçsinler. Derdi sıkıntısı olan doğrudan doğruya karşımıza çıksın. Kimse üreticinin alın teriyle oynamasın" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık'a Sert Açıklama Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık'a Sert Açıklama Yaptı - Son Dakika
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