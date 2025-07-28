Söke Tariş\'ten 1.6 Milyar TL Bütçe

Söke Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, 2025 yılı için bütçesini 1.6 milyar TL olarak belirledi. Kooperatif Başkanı İsmail Özer, yeni sezonda hedeflerinin 35 milyon kilogram pamuk alımı olduğunu duyurdu.

Başkan Özer, "Alım sezonuna bu yıl da güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Kooperatif olarak bu sezon hedefimiz 35 milyon kilogram pamuk almak" dedi. Kooperatifin teknolojik altyapısını güçlendirdiklerini ifade eden Başkan Özer, geçtiğimiz yıl devreye alınan sawgin tesisiyle pamuk işleme kapasitesinde önemli bir ilerleme kaydettiklerini söyledi. Saatte 30 prese basabilen ABD menşeli Cherokee marka makinenin Türkiye'de kurulan ilk sawgin sistemi olduğunu belirten Özer, "Bu tesis sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarına yanıt verecek kapasitede. Üretim hızımızı artırırken pamuk kalitesini de üst seviyeye taşıyoruz" dedi.

Yapılan teknolojik yatırımı "vizyonel bir adım" olarak değerlendiren Özer, gelişmiş sistemlerle üreticiye daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı hedeflediklerini dile getirdi. Kooperatif olarak çağın gerekliliklerine uygun hareket ettiklerini vurgulayan Özer, sektöre öncülük etmeye devam edeceklerini belirtti. - AYDIN