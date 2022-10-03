Söke Ticaret Borsasında seçim yapıldı

Meclis'te yaptığı konuşma iki ülkeyi fena panikletti: Erdoğan bizi resmen tehdit ediyor

Söke Ticaret Borası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, üyelere teşekkür ederek, "Bütün üyelerimiz bize destek verdi. Bugüne kadar yaptıklarımız belli. Lisanslı deponun inşaat işi kaldı. Söke'nin ve borsamızın güveni ile bu büyük işi sağ salim bitirmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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