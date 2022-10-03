Söke Ticaret Borsasında seçim yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Söke Ticaret Borsasında seçim yapıldı

03.10.2022 17:58

Söke Ticaret Borsasında meclis üyelerini belirlenmesi için seçim yapıldı.

Söke Ticaret Borsasında meclis üyelerini belirlenmesi için seçim yapıldı.

Borsanın Konferans Salonu'nda saat 10.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Seçimde 79 oy kullanmaya haiz borsa üyesinden 53'ü oy kullandı.

Söke Ticaret Borası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, üyelere teşekkür ederek, "Bütün üyelerimiz bize destek verdi. Bugüne kadar yaptıklarımız belli. Lisanslı deponun inşaat işi kaldı. Söke'nin ve borsamızın güveni ile bu büyük işi sağ salim bitirmek istiyoruz." dedi.

Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu da Söke Ticaret Borsası camiasına duydukları güven nedeniyle teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Kilis haber | Kilis İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı Kilis haber | Kilis İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı İzmir Ticaret Borsasında seçim heyecanı İzmir Ticaret Borsasında seçim heyecanı
Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Konferans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Söke Ticaret Borsasında seçim yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:51 Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Odalarında görünce çığlık atıp kaçtılar
00:22 Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor
00:01 Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi
23:48 Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı
23:33 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü
23:17 ABD'den Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamle daha! Rum askerlerine eğitim verecekler
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 01:50:07. #1.11#
SON DAKİKA: Söke Ticaret Borsasında seçim yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement