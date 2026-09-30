Soma B Termik Santrali\'nin 20 milyar TL\'yi aşan TKİ borcu iflas başvurusuna yol açtı

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Konya Şeker'in (TORKU) kontrolünde bulunan Soma B Termik Santrali, "borca batık" olmasını gerekçe göstererek Konya Asliye Ticaret Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu santral, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan 20 milyar TL'yi aşkın borcu nedeniyle icradan satışa çıkartılmıştı. 7 Eylül'de yapılan ilk açık artırmada teklif gelmedi. İkinci açık artırma bugün yapılacak.

Konya Şeker, Soma B Termik Santrali'ni ve taşınmazları, 2015 yılında 685,5 milyon dolara satın aldı. Soma B Termik Santrali'nin zaman içinde gelir gider dengesi ciddi biçimde bozuldu, borçları hızla arttı.

Santralin, elektrik üretmek için kömür aldığı Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) 20 milyar TL'yi aşkın, İmbat Madencilik'e de 1,5 milyar TL düzeyinde borcu birikti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Konya Şeker yönetimi arasında borcun ödenmesi için yapılan uzun görüşmelerden sonuç alınamadı. TKİ, alacaklarını tahsil etmek için icra sürecini başlattı.

13,8 MİLYAR TL DEĞER BELİRLENDİ

İcra Dairesi'nce görevlendirilen bilirkişi heyeti, Soma B Termik Santrali ve taşınmazları için 13,8 milyar TL'lik (KDV hariç) bir değer belirledi.

Santral için ilk açık artırma 7 Eylül'de yapıldı, teklif gelmedi. İkinci açık artırma bugün yapılacak.

İFLAS İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURU

İkinci açık artırma öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Soma B Termik Santrali Yönetim Kurulu, "borca batık" olmasını gerekçe göstererek Konya Asliye Ticaret Mahkemesi'ne iflas başvurusu yaptı.

Soma B Termik Santrali Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı'na yazdığı 25 Eylül tarihli yazıda, şirketin bilanço, gelir tablosu ve mizan dahil olmak üzere tüm finansal tabloları ile bağımsız denetim raporlarının ayrıntılı olarak incelendiği, reel ticari faaliyetleri üzerinden kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı vurgulandı.

"ŞİRKET BORCA BATIK"

Yazıda, şirketin ticari sürdürülebilirliğinin sağlanması, borçların yeniden yapılandırılması ve şirket payları için yeni hissedar bulunması yönünde yürütülen girişimlerden olumlu bir sonuç alınamadığı ifade edildi. Şirketin "borca batık" olduğu saptamasına yer verilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu finansal veriler ve süreçler doğrultusunda Yönetim Kurulumuz, şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca borca batık durumda olduğunu tespit etmiş olup, emredici kanun hükümleri ve bildirim zorunluluğu gereğince, görevli ve yetkili mahkemeden şirketimizin kendi iflasının (doğrudan iflas) talep edilmesine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gerekli bildirimlerin yapılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiş, bu çerçevede Konya Asliye Ticaret Mahkemesine başvuru gerçekleştirilmiştir."

"FİYATIN DÜŞMESİ BEKLENİYOR"

Ankara'da enerji çevreleri, bugün gerçekleştirilecek açık artırmaya yatırımcıların ilgi göstermesini ve santral için teklif vermesini bekliyor.

Kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, fiyatın 13,8 milyar TL'den 7-8 milyar TL'ye dek düşmesinin de olası olduğunu vurguladı.

Kaynaklar, aralarında IC Holding ve Limak'ın da bulunduğu dört şirketin (Çelikler ve Akçadağ) bir ortaklık kuracağı, bu ortaklığın da açık artırmada yer alabileceği yönünde beklentinin bulunduğunu söyledi.