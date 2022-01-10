Üye Girişi
Soma Belediyesi araç ve iş makineleri parkurunu güçlendirdi - Son Dakika

Soma Belediyesi araç ve iş makineleri parkurunu güçlendirdi

10.01.2022 10:22
Soma Belediyesi araç ve iş makineleri parkurunu güçlendirdi

Soma Belediye Başkanlığı araç ve iş makineleri parkuruna ilave alımlar yaparak filosunu güçlendirdi.

Soma Belediye Başkanlığı araç ve iş makineleri parkuruna ilave alımlar yaparak filosunu güçlendirdi.

Araç Filosunu yenileyerek güçlendiren Soma Belediyesi aynı zamanda belediye envanterinde bulunan ve kullanım ömrünü tamamlayan 7 adet kamyon, kamyonet ve iş makinesini ihale yoluyla elden çıkararak tamir ve yedek parça giderlerinden de tasarruf etmiş oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde 17 adet çöp toplama kamyonu, 1 adet çöp toplama kamyoneti, 3 adet çöp toplama traktörü ve romörkü, 2 adet su arzözü, 2 adet yol süpürme aracı, 1 adet pikap; Fen İşleri Müdürlüğümüzde 6 adet traktör ve romörkları, 6 adet yük taşıma kamyonu, 1 adet iş makinesi taşıma kamyonu, 3 adet kamyonet, 3 adet pikap, 7 adet iş makinesi; Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde 2 adet kamyon, 6 adet kamyonet, 2 adet sulama arazözü, 3 adet traktör ve romörkleri, 1 adet pikap ile vatandaşlarımıza hizmet vermekteydik. Belediyemiz araç ve iş makineleri parkuruna yeni alımlarla Temizlik İşleri Müdürlüğümüze 1 adet çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı, 2 adet çöp toplama kamyonu, 1 adet mini çöp toplama kamyoneti, 1 adet yol süpürme romörkü, 1 adet traktör ve atık kül toplama romörkü; Fen İşleri Müdürlüğümüze 4 adet yük taşıma kamyonu, 1 adet kamonet, 1 adet pikap, 1 adet beko-loder iş makinesi; Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze 1 adet kamyon, 2 adet traktör, 1 adet mini eskavatör, Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze ise 2 adet midibüs alımlarını gerçekleştirerek Belediyemiz araç filosunu daha da güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

"Hızlı, etkili ve verimli hizmet için çok çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Ali Tulup, "Soma'mıza ve hemşerilerimize daha etkili ve verimli hizmet verebilmek için önce envanterimizde bulunan araç ve iş makinalarının bakımlarını zamanında yaparak kullanım ömürlerini arttırıyor, öte yandan kullanım ömürleri tamamlanan araç ve iş makinelerini elden çıkararak tamir ve yedek parça giderlerinden kurtularak tasarruf ediyoruz. Bunun yanında yeni 13 adet araç ve 6 adet iş makinesi alımlarını 8 milyon 964 bin 640 TL ile ilçemize hızlı, etkili ve verimli hizmet verebilmek için gerçekleştirdik. Toplamda 34 kamyon, 12 kamyonet, 15 traktör ve romörkleri(ekipmanlar), 4 adet su arazözü, 2 adet yol süpürme aracı, 6 adet pikap, 9 adet iş makinesi, 2 adet midibüs ilçemize hizmet vermeye devam ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun." dedi. - MANİSA

Soma Belediyesi araç ve iş makineleri parkurunu güçlendirdi
Soma Belediyesi araç ve iş makineleri parkurunu güçlendirdi
Soma Belediyesi araç ve iş makineleri parkurunu güçlendirdi
Soma Belediyesi araç ve iş makineleri parkurunu güçlendirdi
Soma Belediyesi araç ve iş makineleri parkurunu güçlendirdi

YORUMLAR
500

Soma Belediyesi, Traktör, Tragger, Soma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Soma Belediyesi araç ve iş makineleri parkurunu güçlendirdi - Son Dakika Ekonomi


Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi         
17:12
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu         
12:27
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
17:12 Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
17:11 Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi
17:10 Metroda bıçaklı saldırı soruşturması! 'Görevi ihmal'den ayrı bir soruşturma yürütülüyor
16:54 Avcılar'da inşaat alanında göçük! 2 işçiden biri hayatını kaybetti
16:36 Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı!
16:36 Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabah başlıyor
16:22 Poker masasında değişen hayat! McDonald's çalışanıydı, şimdi dünyanın sayılı zenginlerinden!
16:14 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı
16:13 Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transfer görüşmelerini KAP'a bildirdi
15:50 Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte o tarihler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 17:21:28. #1.12#
SON DAKİKA: Soma Belediyesi araç ve iş makineleri parkurunu güçlendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement