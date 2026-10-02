Soma'daki göçükte 5 madenci hayatını kaybetti, 2'si kurtarıldı, inceleme başlatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 5 madencinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü yaşadığını belirterek "Göçük altında kalan 7 madencimizin tamamına ulaşılmış, 2 madencimiz sağ olarak kurtarılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kazanın araştırılması amacıyla gerekli incelemelerin başlatıldığını belirtti.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 5 madenci kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Göçük altında kalan 7 madencimizin tamamına ulaşılmış, 2 madencimiz sağ olarak kurtarılmıştır. Tedavisi devam eden madencimize acil şifalar diliyor, taburcu olan madencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazanın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzce uzman bir heyet görevlendirilerek gerekli incelemeler başlamıştır."