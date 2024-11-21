Soma Devlet Hastanesi'nde Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Soma Devlet Hastanesi'nde Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Başladı

Soma Devlet Hastanesi\'nde Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma Devlet Hastanesi'nin kanalizasyon hattı bağlantısı için 2017 yılından beri yapılmayan çalışmalara başlamış olup, atık suyun Bakırçay Deresi'ne deşarj edilmesi yerine arıtma tesisine taşınmasını sağlayacak.

21.11.2024 14:36  Güncelleme: 14:39
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MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Soma Devlet Hastanesi'nin 2017 yılından beri yapılmayan kanalizasyon hattı bağlantısı için çalışmalara başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı altyapı sistemleri sunmak adına yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Soma ilçesinde 2017 yılından bu yana kanalizasyon atıksularının Bakırçay Deresine dökülen Soma Devlet Hastanesinin kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başlandı. Söz konusu çalışmalar ile ilgili teknik bilgiler veren Yatırım ve İnşaat Dairesi Jeoloji Mühendisi Eray Kantaner, "2017 yılında yapımı tamamlanarak faaliyete alınan Soma Devlet Hastanesinin Bakırçay Deresine deşarjı yapılan kanalizasyon atıkları, MASKİ Genel Müdürlüğümüzün 500 metrelik hat döşeme çalışmasıyla atıksu arıtma tesisine taşınacak" dedi.

"Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum"

Soma Devlet Hastanesinin kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, "Soma Devlet Hastanesi 2017 tarihinde hizmete açılmıştı ve hizmete açıldığı günden bu yana hastanenin kanalizasyon atıkları maalesef Bakırçay'a deşarj oluyordu. Bu nedenle vatandaşlarımız geçtiğimiz yıllarda şikayetlerini hem devlet hastanesine hem de Büyükşehir Belediyesine defalarca iletmiş olmasına rağmen bu güne kadar çözüm bulunamamıştı. Ancak bugün MASKİ ekiplerinin çalışmasıyla nihayet kanalizasyon atıklarının Bakırçay'a değil de arıtma tesisine deşarj edilmesi için hat döşeme çalışmaları başlamış oldu. Bu nedenle Soma Belediye Başkanı olarak Somalı vatandaşlarım ve hemşerilerim adına başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek olmak üzere büyükşehir çalışanlarına ve MASKİ çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Artık hastanemizin kanalizasyon atıkları tarımsal sulama amacıyla kullanılan Bakırçay'a değil MASKİ'nin Atıksu Arıtma Tesisine deşarj edilecek. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Soma Devlet Hastanesi'nde Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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