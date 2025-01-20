Sompo Sigorta'da Business Bootcamp Mezunları Sertifikalarını Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sompo Sigorta'da Business Bootcamp Mezunları Sertifikalarını Aldı

Sompo Sigorta ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Business Bootcamp programının üçüncü dönemi sona erdi.

20.01.2025 13:17
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Sompo Sigorta ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Business Bootcamp" sertifika programında üçüncü dönem sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işine ve kariyerine değer katmak isteyen Sompo çalışanları için hayata geçirilen programda, üçüncü dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Sompo Sigorta bünyesindeki farklı departmanlardan programa katılan 18 çalışan, yoğun ve kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak mezuniyet töreninde sertifikalarını aldı. Özyeğin Üniversitesi akademisyenleri ve Sürekli Eğitim Akademisi biriminin katıldığı törende, Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

Program, İşletme Yüksek Lisansı (MBA) eğitimlerinin temel konularını içeren teorik bilginin yanı sıra vaka analizlerine ve iş hayatına ilişkin gerçek tecrübelerden esinlenen içeriklere odaklanıyor.

Sompo çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimini destekleyen Business Bootcamp sertifika programı, pazarlama ve marka yönetimi, finansal yönetim, strateji, kurumsal kültür gibi alanları kapsayan 10 ana başlık ve 130 saatlik eğitim sürecinden oluşuyor. Program kapsamında, üç aylık bir proje çalışması da bulunuyor.

"Potansiyellerini ortaya çıkarıyoruz"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Fahri Uğur, çalışma arkadaşlarının kariyerlerine yatırım yapmayı, potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve iş dünyasında sağlam adımlarla ilerlemelerini desteklemeyi, en önemli önceliklerden biri olarak gördüklerini belirtti.

Uğur, programın, bu vizyonu hayata geçirmenin en somut örneklerinden birisi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Özyeğin Üniversitesi gibi güçlü bir akademik partnerle gerçekleştirdiğimiz bu programın, hem katılımcılarımızın bireysel gelişimine hem de şirketimizin genel başarılarına önemli katkılar sağladığına inanıyorum. Özyeğin Üniversitesi ile işbirliğimizin güçlenerek devam etmesini ve önümüzdeki yıllarda daha fazla Sompoluya ulaşmayı temenni ediyorum."

Sompo Sigorta İnsan Kaynakları ve Akademi Genel Müdür Yardımcısı Işın Mengenli ise programın, teknik bilgi ve becerinin yanı sıra liderlik, takım çalışması ve stratejik düşünme gibi yetkinliklerin gelişmesine olanak sağladığını kaydetti.

Mengenli, "İş arkadaşlarımızın bu süreçte gösterdiği kararlılık ve öğrenme azmi, bizler için büyük bir ilham kaynağı. Potansiyellerini keşfetmelerine ve bu potansiyeli hayata geçirmelerine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde, bu tür gelişim programlarıyla Sompolulara daha fazla fırsat sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sigorta, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sompo Sigorta'da Business Bootcamp Mezunları Sertifikalarını Aldı - Son Dakika

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