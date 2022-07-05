Son altı ayda fiyatı en çok artan ürünler belirlendi! Yüzde 191 artış ile sucuk listenin başında yer aldı - Son Dakika
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Son altı ayda fiyatı en çok artan ürünler belirlendi! Yüzde 191 artış ile sucuk listenin başında yer aldı

05.07.2022 00:34

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Araştırma Merkezi, son altı ayda fiyatı en çok artan ürünleri paylaştı. Araştırmaya göre; sucuğun fiyatı yüzde 191, kaşar peynirinin fiyatı yüzde 173, kuru soğanın fiyatı yüzde 151, patatesin fiyatı yüzde 138, şekerin fiyatı yüzde 116, ekmeğin fiyatı yüzde 100, sütün fiyatı yüzde 92, tavuğun yüzde 83, bulgurun fiyatı ise yüzde 80 oranında arttı. Fiyatı en az artan ürün ise yüzde 12 oranında zamlanan kuru fasulye oldu.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (TÖK - AR), dört zincir markette her ay düzenli olarak izlemeye aldığı 22 çeşit temel tüketim maddesinin fiyat değişimlerine ilişkin çalışmasının sonuçlarını yayınladı.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN SUCUK, EN AZ ARTAN ÜRÜN KURU FASULYE

Araştırmaya göre; sucuğun fiyatı yüzde 191, kaşar peynirinin fiyatı yüzde 173, kuru soğanın fiyatı yüzde 151, patatesin fiyatı yüzde 138, şekerin fiyatı yüzde 116, ekmeğin fiyatı yüzde 100, sütün fiyatı yüzde 92, tavuğun yüzde 83, bulgurun fiyatı ise yüzde 80 oranında arttı. Fiyatı en az artan ürün ise yüzde 12 oranında zamlanan kuru fasulye oldu. Kuru fasulyeyi yüzde 22 ile nohut, yüzde 33 ile mercimek takip etti.

"TEMEL GIDA MADDELERİNE ARTIK ERİŞEMİYORUZ"

Tüketici Örgütleri Konfederasyon Genel Başkanı Fuat Engin, şunları söyledi: "Dur durak demeden devam eden fiyat artışlarıyla tüketicinin aklıyla dalga geçilmektedir. 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da yapılan haksız ve fahiş orandaki fiyat artışları hayatımızın her noktasına nüfus ederek paramızı pula çevirmiş ve tüketiciler olarak alım gücümüzü yok etmiştir. Açlık sınırının 6 bin 319 liraya ulaştığı bu dönemde Tüketicinin bahanelere değil acilen kalıcı desteğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz ve yaşanan sorunlara hızla çözüm üretilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Yaşadığımız ağır sorunları hayatın gerçekleriyle ve somut verilerle dile getirmeye de devam edeceğiz. Artık sözün bittiği noktadayız. Zamların zulmüne zaman geçirmeden son verilmelidir. TÖK olarak, temel ihtiyaçlar konusunda tüketicinin ekmeğine, aşına, soğuk su katanları ve buna göz yumanları uyarıyoruz. Değişik bahanelerle iğneden ipliğe yüksek oranlı zamlar yaparak, tüketicinin ekmeğine, aşına göz koyanlar nedeniyle bırakın lüks ihtiyaç maddelerine ulaşmayı, temel gıda maddelerine artık erişemiyoruz."

İşte araştırmaya konu olan ürünler ve gözlemlenen fiyat artışları:

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Kaynak: ANKA

Araştırma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son altı ayda fiyatı en çok artan ürünler belirlendi! Yüzde 191 artış ile sucuk listenin başında yer aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son altı ayda fiyatı en çok artan ürünler belirlendi! Yüzde 191 artış ile sucuk listenin başında yer aldı - Son Dakika
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