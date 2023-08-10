Son Dakika: Piyasaların kilitlendiği ABD enflasyonu açıklandı, altın yükselişe geçti

NURETTİN AVGIN:

ABD'de kötü birşey olsun bizde döviz ve altın fırlar, ABD de iyi birşey olsun bizde döviz ve altın yine fırlar. ABD'de ne olursa olsun bizde döviz ve altın yine fırlar. ABD'de hiç birşey olmasın bizde döviz ve altın yine fırlar. :)