Son Dakika: Piyasaların kilitlendiği ABD enflasyonu açıklandı, altın yükselişe geçti - Son Dakika
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Son Dakika: Piyasaların kilitlendiği ABD enflasyonu açıklandı, altın yükselişe geçti

10.08.2023 15:43

Son dakika: ABD'de enflasyon temmuz ayında yüzde 0,2 artarken, yıllık enflasyon yüzde 3,2'ye yükseldi. Kritik veri sonrası altın fiyatları yükselişe geçti.

Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD enflasyon temmuz ayında beklentiler dahilinde gerçekleşti. Buna göre aylık enflasyon yüzde 0,2 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Kritik veri altın fiyatlarını yukarı çekti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Enerji ve gıda kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE de yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Yıllık bazda çekirdek enflasyon yüzde 4,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'nin yüzde 4,8 olması bekleniyordu.

ALTINDA YÜKSELİŞ

Kritik veri sonrası altın yükselişe geçti. Veri öncesi 1.670 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı, açıklamayla birlikte 7 lira yükselerek 1.677 liraya çıktı.

VERİ NEDEN ÖNEMLİ?

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz artış sürecine ara verirken enflasyon verisini yakından takip ediyor. Enflasyondaki yavaşlama sıkı para politikasının daha erken biteceğine işaret ediyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi Fed'in sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik sinyal veriyor.

YORUMLAR (5)
  • NURETTİN AVGIN: ABD'de kötü birşey olsun bizde döviz ve altın fırlar, ABD de iyi birşey olsun bizde döviz ve altın yine fırlar. ABD'de ne olursa olsun bizde döviz ve altın yine fırlar. ABD'de hiç birşey olmasın bizde döviz ve altın yine fırlar. :) Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Mustafa Kurt: ABD bizi kıskanıyor bak oradaki enflasyon nasıl Cevap Yaz 21 2 Yayından Kaldır
  • salih zeki kökel: Bizdeki yükselişe bakın bir de ABD’ki yükselişe. Aradaki uçurum ortada …! Cevap Yaz 46 3 Yayından Kaldır
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Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Piyasaların kilitlendiği ABD enflasyonu açıklandı, altın yükselişe geçti - Son Dakika


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