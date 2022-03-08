Son dakika... ABD'de toptan eşya stokları ocakta yükselişini sürdürdü - Son Dakika
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Son dakika... ABD'de toptan eşya stokları ocakta yükselişini sürdürdü

08.03.2022 18:32
Son dakika... ABD'de toptan eşya stokları ocakta yükselişini sürdürdü

Gelen son dakika haberine göre ABD'de toptan eşya stokları ocak ayında yüzde 0,8 yükselirken, toptan eşya satışları da yüzde 4 arttı.

ABD'de toptan eşya stokları ocak ayında yüzde 0,8 yükselirken, toptan eşya satışları da yüzde 4 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin ocak ayına ait verileri açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, ocakta bir önceki aya kıyasla beklentilerle paralel şekilde yüzde 0,8 artarak 799,9 milyar dolar oldu.

Art arda 18 aydır artış gösteren toptan eşya stokları, geçen yıl aralık ayında yüzde 2,6 artmıştı.

Stoklar, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18,1'lik artış kaydetti.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları da bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 663,9 milyar dolara çıktı.

Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1,2 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları, geçen yılın aralık ayında yüzde 0,8'lik artış göstermişti.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 22,4 arttı.

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ABD'de tüketici kredileri ocakta beklentileri karşılayamadı ABD'de tüketici kredileri ocakta beklentileri karşılayamadı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... ABD'de toptan eşya stokları ocakta yükselişini sürdürdü - Son Dakika


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