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Son dakika! ABD Hazine Bakanlığı: NFT'ler yeni riskler oluşturabilir - Son Dakika

Son dakika! ABD Hazine Bakanlığı: NFT'ler yeni riskler oluşturabilir

04.02.2022 22:45
Son dakika! ABD Hazine Bakanlığı: NFT'ler yeni riskler oluşturabilir

Son dakika haberine göre ABD Hazine Bakanlığı, NFT'ler gibi gelişmekte olan dijital sanat piyasasının yeni riskler oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı, NFT'ler gibi gelişmekte olan dijital sanat piyasasının yeni riskler oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yüksek değerli sanat eserlerinin ticareti yoluyla kara para aklama ve terörizmin finansmanının kolaylaştırılması üzerine bir çalışma yayımlandığı aktarıldı.

Açıklamada, yüksek değerli sanat piyasasında bazı kara para aklama riskine ilişkin kanıtlar bulunduğunu, terörün finansmanı riskine ilişkin kanıtların ise sınırlı olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Yüksek değerli pazara özgü bazı niteliklerin sanatı kara para aklama için çekici kıldığı belirtilen açıklamada, sanat piyasasında kara para aklamaya karşı en savunmasız olanların sanat teminatlı krediler gibi finansal hizmetler sunan ancak kapsamlı kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele yükümlülüklerine tabi olmayan işletmeler olduğu kaydedildi.

Açıklamada, NFT'ler gibi gelişmekte olan dijital sanat piyasasının yapısına ve piyasa teşviklerine bağlı olarak yeni riskler oluşturabileceği vurgulandı.

Sanat piyasası katılımcıları arasında şeffaflığı teşvik etmek için özel sektör bilgi paylaşım programlarının geliştirilmesi tavsiye edilen açıklamada, gümrük uygulamalarına yönelik eğitimlerin güncellenmesi gerektiği aktarıldı.

"Takas edilemez token" anlamına gelen NFT (Non-fungible token), benzersiz dijital öğelerin sahipliğinin satın alınmasına veya satılmasına ve blok zinciri kullanılarak bunlara kimin sahip olduğunun takip edilmesine olanak sağlıyor. NFT, teknik olarak çizimleri, animasyonlu GIF'leri, şarkı veya video oyunlarındaki öğeler dahil olmak üzere dijital her şeyi kapsıyor.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada, Finansal İstikrar Gözetim Konseyinin Hazine Bakanı Janet Yellen başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, Konseyin hedge fonlarının neden olduğu potansiyel finansal istikrar risklerini belirlemek için kurumlar arası bir risk izleme sistemini destekleme ve ortaya çıkan tehlikelerle başa çıkma seçeneklerini değerlendirme konusunda anlaştığı aktarıldı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, token, NFT, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! ABD Hazine Bakanlığı: NFT'ler yeni riskler oluşturabilir - Son Dakika Ekonomi


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