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Son dakika: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde maaş problemi çözüldü - Son Dakika

Son dakika: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde maaş problemi çözüldü

31.12.2021 23:57
Son dakika: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde maaş problemi çözüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi personeli ile bir araya gelerek iki yıldır devam eden maaş sorununu çözdüklerini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi personeli ile bir araya gelerek iki yıldır devam eden maaş sorununu çözdüklerini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi personeli ile bir araya gelerek iki yıldır devam eden maaş sorununu çözdüklerinin müjdesini verdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yetkili sendikaların arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2019 yılında yapılması gereken toplu iş sözleşmesi zamanında yapılamamış ve konu mahkemeye taşınmıştı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın talimatıyla mahkeme kararıyla yetkili sendikanın belirlenmesi sonrası geçmişe yönelik görüşmeler başlayıp Ağustos 2021 tarihinde çalışanların haklarını sonuna kadar koruyan sözleşme gerçekleştirildi.

"Çalışanlara yeni yıl haberi"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Akdeniz Üniversitesi fakülteleriyle, meslek yüksek okullarıyla ve hastanesiyle büyük bir ailedir. Biz de ailemizin üyeleri için elimizden gelenin daima iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Biz gelmeden önce ortaya çıkan sorunu çözmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni sözleşmeyle oluşan 2019 yılından itibaren olan personelimizin alacakları hastanemiz için oldukça büyük bir kaynağa ihtiyaç duyulduğu için bugüne kadar sizlere ödenememişti. Ancak Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğümüzün büyük çabaları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yapılan yoğun görüşmeler 2-3 ay sonra meyvesini vermiş, bugün itibariyle geçmiş farklarınıza ait tutar hastanemize gelmiştir. Acil olarak geçmiş dönem farklarından gelen alacaklarınız hesaplarınıza geçecektir. Ayrıca hastanemize olan büyük katkılarınız ve iş birliğiniz için Aralık 2021 maaşlarınızın da yeni yıl dolayısıyla Ocak 2022'in ilk haftasında ödenmesi için çaba gösterdiğimizi bilmenizi isteriz. Çalışma hayatınız boyunca yaptığınız, yapacak olduğunuz desteğinize ve emeğinize şimdiden teşekkürlerimizi sunar, hepinizin yeni yılını kutlar, başarılı, mutlu ve sağlıklı yıllar dileriz" dedi. - ANTALYA

Son dakika: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde maaş problemi çözüldü
Son dakika: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde maaş problemi çözüldü
Son dakika: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde maaş problemi çözüldü

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde maaş problemi çözüldü - Son Dakika Ekonomi


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