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Son dakika: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor mu? İşte güncel fiyatlar - Son Dakika

Son dakika: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor mu? İşte güncel fiyatlar

22.12.2021 07:52
Son dakika: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor mu? İşte güncel fiyatlar

Gram altın fiyatındaki düşüş devam ediyor mu? 22 Aralık itibariyle altının onsu 1.788'den işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise günün ilk saatlerinde 707 lira seviyelerinde. İşte altın fiyatlarındaki son durum.

Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Yaşanan hızlı düşüşün ardından gram altın fiyatı 22 Aralık 2021 itibariyle 711 TL civarında işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı, tam altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 707,1

Gram altın satış: 707,7

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.131,8

Çeyrek altın satış: 1.160,1

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.263,7

Yarım altın satış: 2.320,3

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 4.527,3

Tam altın satış: 4.626,4

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Son Dakika Ekonomi Son dakika: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor mu? İşte güncel fiyatlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor mu? İşte güncel fiyatlar - Son Dakika
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