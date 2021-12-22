Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Yaşanan hızlı düşüşün ardından gram altın fiyatı 22 Aralık 2021 itibariyle 711 TL civarında işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı, tam altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları.
Gram altın alış: 707,1
Gram altın satış: 707,7
Çeyrek altın alış: 1.131,8
Çeyrek altın satış: 1.160,1
Yarım altın alış: 2.263,7
Yarım altın satış: 2.320,3
Tam altın alış: 4.527,3
Tam altın satış: 4.626,4
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor mu? İşte güncel fiyatlar - Son Dakika Ekonomi