Son dakika: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor mu? İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Yaşanan hızlı düşüşün ardından gram altın fiyatı 22 Aralık 2021 itibariyle 711 TL civarında işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı, tam altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 707,1

Gram altın satış: 707,7

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.131,8

Çeyrek altın satış: 1.160,1

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.263,7

Yarım altın satış: 2.320,3

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 4.527,3

Tam altın satış: 4.626,4