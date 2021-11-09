Son Dakika! Altının gram fiyatı 569 lira seviyesinden alıcı buluyor

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 567,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 569 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 933 lira, cumhuriyet altını da 3.807 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.820 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin bugün yapacağı açıklamaların altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, bugün ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının artmasına sebep olduğunu kaydetti. Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.