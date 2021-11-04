Son dakika: Altının kilogramı 559 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 559 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 551 bin lira, en yüksek ise 559 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 559 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 447 milyon 67 bin 712,77 lira, işlem miktarı ise 810,46 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 492 milyon 768 bin 882,45 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası ve Denge Döviz Kıymetli Maden ve Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 552.500,00 1.775,00 En Düşük 551.000,00 1.769,60 En Yüksek 559.800,00 1.779,40 Kapanış 559.800,00 1.779,40 Ağırlıklı Ortalama 552.627,73 1.776,59 Toplam İşlem Hacmi (TL) 447.067.712,77 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 810,46 Toplam İşlem Adedi 18

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