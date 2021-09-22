Üye Girişi
Son Dakika | Arçelik'ten sürdürülebilir finans ve küresel iklim liderliği yolunda önemli adım - Son Dakika

Son Dakika | Arçelik'ten sürdürülebilir finans ve küresel iklim liderliği yolunda önemli adım

22.09.2021 11:35
Son Dakika | Arçelik'ten sürdürülebilir finans ve küresel iklim liderliği yolunda önemli adım, System.String[]

Son dakika haber: Arçelik'in Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, UN Global Compact CFO Görev Gücü'ne (CFO Taskforce) üye olarak önemli bir görev üstlendi.

Arçelik'in Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, UN Global Compact CFO Görev Gücü'ne (CFO Taskforce) üye olarak önemli bir görev üstlendi.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği iş modeli olarak benimseyen Arçelik, küresel iklim liderleri arasında yer alarak iklim krizinin çözümüne katkı sağlamayı hedefliyor.

2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen şirket, geçen aylarda şirketleri sürdürülebilir, çevresel ve sosyal açıdan sorumlu uygulamalar geliştirmeye teşvik eden UN Global Compact-BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacıları arasına katılmıştı.

Arçelik'in Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, bu inisiyatifin CFO Görev Gücü'ne (CFO Taskforce) üye olarak önemli bir görev üstlendi.

Çok uluslu şirketlerin finans liderlerini bir araya getiren UN Global Compact CFO Görev Gücü, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için gerekli finansmanın sağlanması yolunda inovatif stratejiler geliştirmek için çalışıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, yeni göreviyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Arçelik'te finansman kararlarımızı sürdürülebilirliği önceliklendiren bir bakış açısıyla ele alıyoruz. CFO'lar olarak finansmanın sürdürülebilirlik odağında inşa edilmesinde ve iş stratejisine derinlemesine uyarlanmasında önemli sorumluluklar üstleniyoruz. Finansal çerçevelerden yatırım kararlarına kadar, uzun vadeli olumlu değişimi teşvik etmede önemli bir rol üstleniyoruz. Tüm dünyaya etki edecek kurumsal finansman stratejilerinin geliştirilmesi için dünyanın pek çok ülkesinden meslektaşımla bir araya gelmenin, fikir paylaşmanın, değişime ilham vermenin ve iş birliği içinde daha büyük bir gelecek için değer oluşturmanın büyük bir fark yaratacağına inanıyorum."

Arçelik'in mayıs ayında Türkiye'den uluslararası pazarlara ilk kurumsal yeşil tahvil ihracını gerçekleştirerek bu alanda öncü olduğunu hatırlatan Şen, 350 milyon avro tutarındaki tahvil ihracından elde edilen finansmanın, hazırlanan Yeşil Finansman Çerçevesi kapsamında enerji verimli ürünler, döngüsel ekonomi çözümleri, üretimde enerji verimliliği, kirliliği önleyici ve kontrol altına alan çözümler, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi, yenilenebilir enerji ve yeşil binaları kapsayan projelerinde kullanılacağını ifade etti.

Sürdürülebilirlik alanındaki başarıları küresel endeksler ve kuruluşlar tarafından tescillen Arçelik, global ölçekte sektörünün en büyük hacme sahip yeşil tahvil ihracını gerçekleştirmiş oldu.

Arçelik'in tahvillerine öngörülenden 4,5 kat fazla talep geldi.

Arçelik, dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 2019'un ardından 2020'de de Dayanıklı Ev Aletleri Kategorisinde "Endüstri Lideri" oldu. Ayrıca, Endekste 4 yıl üst üste listelenen ilk ve tek Türk sanayi şirketi konumunda bulunuyor.

Arçelik A.Ş., Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Arçelik'ten sürdürülebilir finans ve küresel iklim liderliği yolunda önemli adım - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş 11:36 Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek 11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz 11:08 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı 10:59 Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı 10:33 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı 10:29 Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi 10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt 08:17 Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt

Son Dakika Haberleri
11:19 Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı
11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek
11:07 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
11:00 Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor
10:56 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:47 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor
10:32 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı
10:30 ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek
10:25 Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek
10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
Ozan Tufan, tığ gibi oldu! İngiltere'deki ilk maçında döktürdü Ozan Tufan, tığ gibi oldu! İngiltere'deki ilk maçında döktürdü         
11:37
Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı         
11:19
Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı         
11:12
Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor         
11:00
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor         
10:57
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek         
10:31
Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek         
10:25
Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti         
09:43
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti         
22:08
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 11:45:07. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Arçelik'ten sürdürülebilir finans ve küresel iklim liderliği yolunda önemli adım - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement