Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 11.00'de 3. kez toplanacak! - Son Dakika
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 11.00'de 3. kez toplanacak!

20.06.2023 09:28

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00'de 3. kez toplanacak.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dün gerçekleşen ikinci toplantısından da rakam çıkmadı. Komisyonun 3. toplantısı bugün saat 11.00'de üçüncü kez toplanacak.

"PERŞEMBEYE KALMADAN BİTİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Asgari ücrette rakamın görüşüleceği üçüncü toplantı öncesi işçi temsilcisi Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Atalay, toplantı sonrası bir açıklama yaptı. Atalay, "Perşembeyi bulmadan bir neticeye varılacağını umut ediyorum. Taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Bir görelim bakalım ne çıkacak. Bizim talep ettiğimize yakın bir rakam olacağını umut ediyorum. Perşembeye kalmadan bitireceğimizi düşünüyorum. Yarın açıklanma ihtimali yüzde 50." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

YORUMLAR (3)
  • Serkan Basar: Aziz milletim bize yine yetkiyi verdiğinde asgari ücret 23 bin olacak :)) Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Sevto: Verecekleri 3 kuruş 30 kere toplandilar Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • alos : HAYIRLI OLSUN 9900 Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
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Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 11.00'de 3. kez toplanacak! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 11.00'de 3. kez toplanacak! - Son Dakika
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