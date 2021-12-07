Üye Girişi
Son Dakika: Asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor! - Son Dakika

Son Dakika: Asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor!

07.12.2021 14:14

Son dakika: Milyonların heyecanla beklediği yeni asgari ücret için zam pazarlığı başladı. Türk-İş, TİSK ve hükümet kanadından oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını gerçekleştirmek için bir araya geldi. Toplantının ev sahibi olan Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, "Resmi bir rakam söylememeye gayret ediyoruz. Ama kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Bu rakamların altında bir rakama onay vermemiz mümkün değil" açıklamalarında bulundu.

Asgari ücret zammı için milyonların beklediği an geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği ilk toplantının ardından bugün ikinci toplantısını işçi temsilcisi Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Görüşmelerde işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

"SON İKİ AYDA TEMEL GIDAYA GELEN ZAMLAR ORTADADIR"

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜİK temsilcileri enflasyon yüzde 21'dir diyor. İnsanlar geçinebilmek için büyük mücadele veriyorlar. Son iki ayda temel gıda maddelerine gelen zamlar ortadadır. 35-40'ın üzerinde rakamlar var önümde. Gücünüzün yettiği kadar bunları değerlendireceğinizi biliyorum. Bakan beyle bir daha konuştum ve öyle çıktım buraya. Memurlarla ilgili bir konu var biz de memurlar da enflasyon üzerinde bir zam olduğunda devlet bize veriyor. Ben bakan beye ifade ettim. Enflasyonun üzerinde kümülatif değerlendirmeyi düşünüyorlar. Ben olaya TİSK'in ve işverenlerin nasıl baktığını biliyorum. Bu ücret düşük bir ücrettir." dedi.

"TOPLUMUN BEKLENTİSİ YÜKSEK"

Atalay, "Ortaklaşa hükümet, işçi, işveren beraber imzalayalım. Bizim beklentimizin altında kalacak bir rakam olursa buna katılmayacağını bakan beye de söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettiler arzumuz bir an evvel önümüze bir rakam gelsin de bu işi bağlayalım. Arzu ettiğimiz rakam gelmezse hemen bağlamanın da bir anlamı yoktur. Siyasilerin açıklamalarına bakıyorum. Toplumun tüm kesimleri bu fikri beyan ediyor. Bir araştırma var, araştırma yapan tarafta biziz. Gerede'de pompacı ile konuştum ve onun bana ne dediğini biliyorum. Eryaman'da fırındaki kızla konuşuyorum. Toplumun beklentisi yüksek. İnsanların tebessüm edeceği bir rakamla buradan kalkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KAMUOYUNDA OLUŞAN RAKAMLAR ORTADA, ALTINA ANLAŞAMAYIZ"

Atalay sözlerini, "Zorda olan iş yerleri ile ilgili katkı sağlanması gerekiyor mu gerekiyor. Vergi ile ilgili bir düzenleme yapılırsa. Ocak ayında aldığımız ücreti aralık ayına geldiğimizde alamıyoruz. Bunu kamu çalışanı da asgari ücretli de alamıyor. Resmi bir rakam söylememeye gayret ediyoruz. Kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Bu rakamların altında bir anlaşma yapmamız mümkün değil. İnşallah umduğumuz gibi olur ve hep beraber zevkle imzalarız." diyerek sonlandırdı.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 9 ARALIK'TA

Asgari Ücret ile ilgili üçüncü toplantı 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da işveren temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Yasa gereği asgari ücretin Aralık ayı içinde belirlenmesi gerekiyor. Taraflar bu yıl ay sonuna kalmadan anlaşmaya varmayı planladıklarını duyurmuştu.

İŞÇİ VE İŞVEREN NE İSTİYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda asgari ücretle ilgili yapılan anketleri paylaşmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3.750-4.000 lira arasında, işveren tarafının ise 3.500-3.750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Son Dakika: Asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari Ücret, Türk İş, Tisk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor! - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Koray Demir: devlet ıcabından fedakarlık edıcek merkez bankasındakı parayı 85 mılyon vatandasa dagıtacak eşit şekilde o paranın orda durmasının manası yok bır ıse yaramıycaksa.... asgarı ucret net 10 bın tl olmalıdır suanki şartlara gore herseye zam zam zam yapma hevesındende bır vaz gecsın devlet ulkede herkes bankalara borclu durumda herkesın borcları bırıkmıs vazıyette bunların hepsıne af getırılmesı ulkenın nefes alması lazım borclandırmayın artık ulkeyı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Bu görüntüyü izlemeye yürek dayanmaz! 14:49 Bu görüntüyü izlemeye yürek dayanmaz!
Bebeğinin mamasına zehir koyan cani babanın ifadesi dehşete düşürdü! 14:36 Bebeğinin mamasına zehir koyan cani babanın ifadesi dehşete düşürdü! Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu 14:24 Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu 13:58 Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya 13:55 FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı! Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi 13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi 13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirlemeye çalışan babanın savunma oyunu tutmadı 12:40 13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirlemeye çalışan babanın savunma oyunu tutmadı Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil 11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil

Son Dakika Haberleri
14:51 İnşaat işçisinin paylaştığı video gündem oldu! Tuğla ellerinde toza döndü
14:39 AK Partili Kurt'tan Haberler.com'a özel, Akil İnsanlar Heyeti'nin bilinmeyen yılları
14:35 Bebeğinin mamasına zehir koyan cani babanın ifadesi dehşete düşürdü!
14:33 Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü
14:25 Sen misin muhtarı terk eden? Esenyurtlu muhtar kendisini terk eden kadına neler etti neler!
14:24 Galatasaray'da maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği
14:23 Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu
14:14 Son Dakika: Asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor!
13:58 Son dakika magazin haberleri
13:56 Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!
İnşaat işçisinin paylaştığı video gündem oldu! Tuğla ellerinde toza döndü İnşaat işçisinin paylaştığı video gündem oldu! Tuğla ellerinde toza döndü         
14:51
AK Partili Kurt'tan Haberler.com'a özel, Akil İnsanlar Heyeti'nin bilinmeyen yılları AK Partili Kurt'tan Haberler.com'a özel, Akil İnsanlar Heyeti'nin bilinmeyen yılları         
14:39
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Hayvana şiddet görüntüleri ortaya çıkan Hayvanları Koruma Derneği üyesi istifasını verdi Hayvana şiddet görüntüleri ortaya çıkan Hayvanları Koruma Derneği üyesi istifasını verdi         
12:49
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi         
11:13
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 15:01:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement