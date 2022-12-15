Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Son 14 yılın zirvesi görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Son 14 yılın zirvesi görüldü

15.12.2022 16:46

ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puan artışla faizi son 15 yılın zirvesine çıkarmasının ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) da 50 baz puanlık artışına gitti. ECB, politika faizini 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

ABD Merkez Bankasının ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) da yılın son faiz kararını açıkladı. Fed gibi faiz artış hızını yavaşlatan ECB, politika faizinde 50 baz puanlık artışa gitti. Banka geçen ay 75 baz puanlık artış yapmıştı.

FAİZ SON 14 YILIN ZİRVESİNDE

ECB faiz artış kararıyla birlikte ana refinansman oranını yüzde 2,5'e, marjinal borç verme imkanı yüzde 2,75'e ve mevduat faizini yüzde 2'ye yükseltti. Böylece faiz 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ECB'DEN ENFLASYONLA MÜCADELE VURGUSU

Bankadan yapılan açıklamada parasal sıkılaşmanın planlandığı gibi martta başlayacağı ve öngörülebilir hızda gerçekleşeceği belirtildi. Açıklamada yine enflasyonla mücadele vurgusu yapıldı.

SON 4 TOPLANTIDA FAİZİ 250 BAZ PUAN ARTIRDILAR

ECB, 8 Eylül'de tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artışına gitmiş, iki toplantıda art arda 75 baz puan faiz artırmıştı.. ECB, 11 yıllık aranın ardından faiz artışlarına 21 Temmuz'da 50 baz puanla başlamıştı. Böylece son 4 toplantıda toplamda 250 baz puanlık faiz artışı gelmiş oldu.

FED FAİZİ SON 15 YILIN ZİRVESİNE ÇIKARMIŞTI

ABD Merkez Bankası, dün akşam açıkladığı kararla 50 baz puanlık faiz artışına gitti. Art arda 7. kez faiz yükselten Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Böylece ABD'de faiz 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

YORUMLAR
500

Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Son 14 yılın zirvesi görüldü - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı yeni başlayan programa eleştiri yağdırdı
16:36 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Son 14 yılın zirvesi görüldü
16:28 Sakatlığı sebebiyle Arjantin'e giden Icardi hakkında bomba iddia! Wanda Nara ile kullandıkları evden kovuldu
16:27 Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya doğal gaz mesajı: Fiyat Türkiye'de belirlenecek
16:11 Beşiktaş, 8 gollü maçta Giresunspor'u mağlup etti
16:09 Alkol masasında dansözlü eğlence görüntüleri ortaya çıkan AK Partili isim istifa etti
16:05 İzmir'de kızını boğarak öldüren anneye tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi
16:04 Ankara'da 'aslan' paniği yaşandı! Gerçek bambaşka çıktı
15:51 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Saraçhane buluşmasına dakikalar kala katılamayacağını açıkladı
14:31 Tankerin biçtiği hafif ticari araçtaki 3 genç kız feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2022 17:12:49. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Son 14 yılın zirvesi görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement