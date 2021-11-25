Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: "Emekçiler yalnız değildir kanaatini yerleştirecek seviyede olacağına inanıyorum"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek onu güçlendirecek. Burada emekçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum" dedi.

Bakan Bilgin, Türk-İş'in düzenlediği 'Kadın İşçi Eğitim Semineri'ne katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Bilgin, "Kadınların iş gücüne katılma oranları artıyor. Her geçen yıl bu oran artıyor ve artacak. Burada önemli olan ortaya çıkan sorunları çözme irademizi ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.

Kadına şiddet konusunun toplumsal bir travma olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, "Bunu yeneceğiz ve yenmek mecburiyetindeyiz. Çünkü kadınlar bizim toplumsal hayatımızın görünen ama daha çok da görünmeyen emeğini ortaya koyan insanlardır. Dolayısıyla onların inşa ettiği hayatın problemli olması bu yaşadığı travmayla ilgilidir" açıklamasında bulundu.

İş yerlerinin birçoğunun hala sendikasız olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, "Türk-İş Başkanı ile çoğu zaman konuştuğumuz ama uygulama fırsatı yeni bulduğumuz bir projeyi önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. O proje Beyaz Bayrak projesi. Bir iş yeri bütün primlerini yatırıyorsa ama daha önemlisi ikinci şartımız sendikalıysa ona Beyaz Bayrak vereceğiz. O iş yerinin önünde o beyaz bayrağın üzerinde 'Burada düzgün iş vardır. Örgütlü iş vardır' yazacak" diye konuştu.

Son günlerin en önemli meselesinin asgari ücret konusu olduğuna değinen Bilgin şunları söyledi:

"Asgari ücret konusunda da başkanın tavrı çok açık. Emeği koruyacak. Asgari ücret hepimizin bildiği gibi adı da üzerinde çok güzel tanımlanmış asgari ücret. Bu rakam toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek onu güçlendirecek. Burada emekçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Bu anlayıştayım ve Türk-İş Başkanıyla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz.